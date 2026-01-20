x

“Cuál alcalde, aquí el que manda soy yo”: subcomandante de la Policía de Amagá desafió autorización e intimidó a asistentes a un evento

Según el alcalde Wílser Darío Molina, este intendente retiró un cierre vial previamente dispuesto para un evento político e intimidó a los presentes. Conozca más detalles.

  • El subcomandante de la Policía de Amagá, en una acalorada discusión con los presentes en el evento. FOTO Cortesía.
    El subcomandante de la Policía de Amagá, en una acalorada discusión con los presentes en el evento. FOTO Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Por lo general, es la autoridad la que se encarga de establecer el orden y garantizar la seguridad en los territorios de cada región; sin embargo, el fin de semana pasado en el municipio de Amagá, al Suroeste de Antioquia, ocurrió todo lo contrario.

Lea más: Polémica en Itagüí en evento de Álvaro Uribe, ¿por qué apagaron el parque principal?

A través de videos que se viralizaron en redes sociales, se dio a conocer una fuerte discusión entre el representante jurídico de esta localidad, Wálter Giraldo, y el subcomandante de Policía del municipio, a quien, de acuerdo con el testimonio del alcalde Wílser Darío Molina, no le importó irrumpir en un acto político previamente programado.

“Otorgamos un permiso desde el pasado viernes al representante a la Cámara Jhon Jairo Berrío para el cierre de una vía con el fin de realizar un evento en un establecimiento comercial. El domingo 18 de enero, durante el acontecimiento, llegó este subcomandante de la Policía, el intendente John Pérez, a quitar conos y puso la patrulla en medio de la gente, no le importó que estuvieran los guardas de tránsito ahí. Ellos le dijeron que yo como alcalde había dado la autorización para el cierre, pero respondió que cuál alcalde, que quien mandaba era él”, dijo Molina.

Luego, y según lo que se logra apreciar en los videos, ocurrió un altercado verbal entre algunos ciudadanos, incluyendo al abogado Wálter Giraldo, y el subcomandante, quien incluso se ve con su arma de dotación en la mano derecha, al parecer, para intimidar e imponer de una u otra forma su autoridad.

El evento no pudo continuar como se tenía pensado ante dicho suceso, pues muchos de los presentes decidieron irse del lugar. Por fortuna no hubo heridos.

“Este policía llegó desde Caucasia y apenas llevaba 20 días en nuestro municipio, sin embargo, ya había estado involucrado en varios incidentes que se pueden catalogar como abuso de autoridad. El 26 de diciembre protagonizó una agresión física a varios ciudadanos. Luego tuvo un altercado con el personero, con el secretario de Gobierno e incluso, conmigo mismo en mi despacho, pues trató de decirme cómo debe actuar un alcalde... Es algo muy grave”, añadió.

Entérese: Esta sería la causa del grave accidente que dejó 2 muertos en variante de Palmas

El alcalde también precisó que no había ningún motivo para que el subcomandante actuara de tal forma e irrumpiera como lo hizo, sembrando temor en la comunidad sin necesidad.

Ese mismo domingo 18 de enero, el intendente salió del municipio por orden de sus superiores. La Alcaldía de Amagá, en cabeza de su abogado, procederá con las respectivas denuncias en contra del uniformado ante la Procuraduría y la Fiscalía. Desde el Comando de Policía Antioquia, según lo expuesto por el alcalde Wílser Molina a EL COLOMBIANO, se tomarán las medidas disciplinarias que correspondan.

