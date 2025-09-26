Ya van 12 vuelos y más de 300 deportados que llegan desde Panamá a Medellín este año

La Personería de Rionegro alertó que ya son más de 300 los deportados que han arribado en 12 vuelos provenientes de Panamá al aeropuerto internacional José María Córdova en lo corrido de este año.
En una problemática que persiste, el ente de control de ese municipio del Oriente de Antioquia expresó su consternación por la crisis humanitaria que está teniendo lugar en ese proceso, no solo por la llegada de personas que quedan a la deriva en suelo antioqueño, sino por presuntas violaciones de derechos humanos que se estarían perpetrando en el vecino país.