Asamblea de Antioquia decidirá si modifica junta de la FLA este sábado 28 de marzo

Este sábado 28 de marzo, la plenaria de la Asamblea realizará el debate definitivo del proyecto de ordenanza con el que la Gobernación busca modificar la estructura de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Luego de ser aprobada en primer debate por la Comisión Segunda de esa corporación, ahora serán los 26 diputados del departamento los que decidirán si avalan la iniciativa. En contexto: Proyecto para modificar junta de la FLA despertó controversia en la Asamblea La discusión por el proyecto comenzó el pasado 4 de marzo de 2026, fecha en la que la gobernación radicó la iniciativa, rotulada como el proyecto de ordenanza 04 de 2026. En el documento, la principal propuesta es incrementar el número de miembros independientes en el máximo órgano de decisión de la entidad.

En la exposición de motivos, el gobernador Andrés Julián Rendón argumentó que el cambio sería necesario para fortalecer las capacidades técnicas de la empresa. “La reconfiguración de la Junta Directiva se realiza con el objetivo de incorporar perfiles con conocimiento técnico especializado, visión autónoma e independiente, experiencia en el mercado y perspectivas actualizadas sobre el comportamiento del sector, que contribuyan a una toma de decisiones más estratégica”, argumentó en el documento. En uno de los parágrafos del proyecto aparece que aquellos que integren dicha junta como independientes deberían tener mínimo diez años de experiencia profesional, cinco años en cargos gerenciales, haber estado en al menos dos juntas directivas de entidades públicas o privadas y no haber tenido vinculación con entidades públicas en los últimos cinco años. Le puede interesar: La historia de Hugo Álvarez, el ingeniero químico que hace 23 años está detrás de los rones de la FLA

Polémica por propuesta de modificar la junta directiva de la FLA

Sin embargo, la idea no ha estado exenta de polémica y cuestionamientos, sobre todo desde los sindicatos de la entidad y varios diputados de la oposición, que ven con suspicacia el cambio. “Lo que quiere hacer el gobernador Rendón es cambiar las mayorías y pasar de tres públicos a tres privados escogidos por él”, planteó por ejemplo el diputado Luis Peláez.