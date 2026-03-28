Asamblea de Antioquia decidirá si modifica junta de la FLA este sábado 28 de marzo

Este sábado 28 de marzo, la plenaria de la Asamblea realizará el debate definitivo del proyecto de ordenanza con el que la Gobernación busca modificar la estructura de la junta directiva de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).
Luego de ser aprobada en primer debate por la Comisión Segunda de esa corporación, ahora serán los 26 diputados del departamento los que decidirán si avalan la iniciativa.
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La discusión por el proyecto comenzó el pasado 4 de marzo de 2026, fecha en la que la gobernación radicó la iniciativa, rotulada como el proyecto de ordenanza 04 de 2026.
En el documento, la principal propuesta es incrementar el número de miembros independientes en el máximo órgano de decisión de la entidad.