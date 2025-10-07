Van 88 casos de viruela símica en Antioquia. ¿Hay que encender las alarmas?

La Secretaría de Salud de Antioquia reportó que el departamento completó este año 88 casos de Mpox, también conocida como viruela símica. En el departamento se han presentado el 61% de los casos reportados en Colombia por este virus. Pero, más que encender alarmas, lo que se necesita es tomar medidas de autocuidado y cuidado comunitario que reduzcan la posibilidad de aumento de estos casos. El Mpox no es una enfermedad nueva. Es causada por un virus perteneciente al género Orthopoxvirus, del cual provienen otros virus como el de la viruela y la viruela bovina y que en los últimos años ha causado brotes en África Central y Occidental. Aunque todavía no existe consenso de cómo terminó el virus causando contagios comunitarios en otros continentes, los científicos tienen la hipótesis de que la gran apertura global tras la pandemia, que facilitó un inusitado aumento de viajeros intercontinentales tuvo que ver con brotes ocurridos en Europa y Estados Unidos y con casos reportados en decenas de países. Lea: ¿Qué está pasando? Van 20 ataques a personal médico en Antioquia en 2025 La viruela símica se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de las personas y animales infectados. El virus se sirve del estrecho contacto físico para propagarse: besos, caricias, relaciones sexuales. Pero basta también con compartir espacios estrechos o elementos como sábanas, toallas o implementos de cocina. De los 88 casos reportados en Antioquia hasta la primera semana de octubre, el 68% se reportaron en Medellín, que a su vez concentra cerca del 46% de los casos presentados en Colombia en lo que va de 2025. La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, señaló que la enfermedad se transmite principalmente vía sexual, y con mayor incidencia entre grupos de hombres que tienen relaciones con otros hombres, por lo que señaló que es fundamental el uso del preservativo. Pero hay que decir que si bien esto es cierto, necesita explicarse en detalle para evitar caer en estigmatizaciones y falsas medidas de seguridad.

El Mpox no es una enfermedad de transmisión sexual ni su contagio afecta solo a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Lo que creen los científicos es que en algún momento en el que la enfermedad salió de África para causar brotes en otros países pudo haber una propagación comunitaria, es decir, el virus pudo introducirse en entornos sociales conformados por hombres homosexuales o bisexuales, tal vez en un festival o un evento masivo, y desde ahí creó una tendencia para que la cantidad de contagios fuese mayor entre estas personas que en el resto de la población. Lea: UdeA sigue liderando la soberanía sanitaria del país: logró aval para producir un esencial medicamento antiparasitario Y esa tendencia se cumple en Colombia y el departamento. Este año solo se reportó el contagio de una mujer en el país, según el INS. En Antioquia, según el Instituto Nacional de Salud, los casos que figuran hasta la semana epidemiológica 39, corresponden a la misma cantidad de hombres; principalmente en edades entre los 30 y 39 años (50% de los casos), y también entre los 20 y 29 años (25%). Según la segmentación de casos por orientación sexual, 59 de ellos son homosexuales, trece heterosexuales y uno bisexual. El 82% dijo mantener relaciones sexuales con otros hombres. Por grupos socioeconómicos en Antioquia, los afectados pertenecen principalmente a los estratos 2 y 3, que concentran el 86% de los casos.

Medidas que se deben tomar para frenar contagio de Mpox