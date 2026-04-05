Volvió la polémica por el Cristo de 86 metros de alto que están construyendo en El Peñol, Antioquia

Este fin de semana volvió a ser tema de conversación en X el Cristo de 86 metros de altura que están construyendo en El Peñol, Antioquia, y que busca convertirse en el más alto del mundo. En redes sociales están circulando fotografías del proyecto, exaltadas por algunos y criticadas por otros debido a su tamaño y estética.

Este Cristo no es una obra nueva. En 2024 comenzó a ser construido, junto con un mall comercial, un teleférico de 1,2 kilómetros y un resort de lujo, en la vereda El Guamito, ubicada a poco más de diez minutos del casco urbano.

Contexto: “El Cristo más alto del mundo”: la apuesta en El Peñol, Antioquia, que tendría hasta teleférico

Esa ambiciosa escultura, que busca ser más grande que el Cristo Corcovado de Brasil, que mide 38 metros, está siendo construida por el Grupo Montecielo, una empresa familiar dueña del terreno de alrededor de 580.000 metros cuadrados donde se están desarrollando todas las obras.

A principios de marzo, la compañía compartió en sus redes sociales la noticia de la inauguración de la réplica de la cabeza del Cristo, que ya está disponible al público para visitarla de manera gratuita. Esta obra, totalmente dorada, pesa 1,2 toneladas y es apenas una pequeña parte de lo que será la escultura completa, que estaría lista en 2029.

Las fotografías de la cabeza se volvieron virales y causaron polémica en redes. Mientras que algunas personas celebran la obra del Oriente antioqueño, otros la han rechazado por su apariencia.

“Se cagaron El Peñol con la represa y ahora se lo terminan de cagar con esa oda al mal gusto. Qué terribles tiempos para los paisas (sic)”; “Con lo lindo que es el paisaje de El Peñol y Guatapé, pa poner esa vaina a dañar la vista”; “No acompaño a mis paisanos que están apoyando ese adefesio de la estatua que van a poner en El Peñol, dañando el paisaje natural e imponiéndose a la fuerza sobre la zona”, son algunos de los mensajes que usuarios han publicado en X sobre la escultura.