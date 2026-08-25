Esta región tiene el índice más bajo en deforestación de Antioquia y uno de los más bajos de Colombia

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam, la región que abarca la jurisdicción de Cornare —el Oriente antioqueño, parte del Magdalena Medio y del Nordeste de Antioquia— es la que registra el menor índice de deforestación del departamento, y uno de los más bajos del país.
Así lo informó esta corporación autónoma regional, máxima autoridad ambiental de la cuenca de los ríos Negro y Nare.
Mientras Colombia pasó de 113.608 a 119.483 hectáreas deforestadas entre 2024 y 2025, la región Cornare logró el camino contrario: redujo su deforestación en un 35%, al pasar de 343 a 223 hectáreas afectadas en el mismo período, 120 hectáreas menos que el año anterior.
Antioquia, en conjunto, también logró una reducción: registró 7.065 hectáreas deforestadas en 2025, una reducción del 1,8% frente a las 7.197 hectáreas del año anterior.
Aunque parezca mínima, es una cifra considerablemente más baja que la de los departamentos más golpeados por la deforestación en el país, como Caquetá (30.414 hectáreas) y Meta (22.554 hectáreas), que concentraron, ellos solos, cerca del 44% de la pérdida nacional de bosque.