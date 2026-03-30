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Cornare recolectó 2.500 colchones mientras adelantaba labores de limpieza en el Oriente antioqueño

Las acciones obedecen a un plan preventivo en medio de la actual temporada de lluvias en el departamento.

  • En la imagen principal, la limpieza que adelantaron en las zonas de jurisdicción de Cornare; en la miniatura, una imagen de referencia de colchones. FOTOS Cornare y Jaime Pérez.
    En la imagen principal, la limpieza que adelantaron en las zonas de jurisdicción de Cornare; en la miniatura, una imagen de referencia de colchones. FOTOS Cornare y Jaime Pérez.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 1 hora
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A raíz de la reciente temporada de lluvias que azota a Antioquia, la autoridad ambiental Cornare, con una inversión de más de $14.000 millones, llevó a cabo diferentes acciones en el Oriente del departamento, con el objetivo de evitar emergencias y tragedias que pueden derivar de las fuertes precipitaciones.

Entre ellas, destaca la intervención a casi 160.000 metros lineales de quebradas y la limpieza de más de 1.000 fuentes hídricas.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la recolección de 2.500 colchones en las zonas en las que se adelantaron las intervenciones. Esto se logró gracias a la participación de la comunidad en 25 campañas regionales, durante las cuales también se recuperaron casi 10.000 metros cúbicos que estaban inundados de residuos.

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Lo que se pretende con este tipo de actividades es que las quebradas no se taponen ni se desborden, pues una de las principales causas de emergencias en Antioquia durante la temporada de lluvias es precisamente el desbordamiento de las cuencas hídricas, y esto, en parte, se da por la cantidad de residuos voluminosos que en ocasiones la gente dispone en los cauces.

“El incremento de las lluvias eleva la probabilidad de emergencias, sin embargo, desde Cornare hemos reiterado que la gestión del riesgo no inicia cuando ocurren estos eventos, sino mucho antes, a través de obras de control, monitoreo permanente, limpieza preventiva e inversiones sostenidas que protegen vidas, infraestructura, fuentes hídricas y comunidades enteras”, señaló Javier Valencia González, director general de Cornare.

Entérese: Sistemas de Alerta Temprana: los vigías que no duermen para avisar a Medellín sobre riesgos

Entre tanto, la entidad anunció que tienen en funcionamiento el Sistema Marco (Monitoreo Ambiental Regional Cornare), una plataforma pública que opera en 19 municipios de su jurisdicción, tiene 39 estaciones en tiempo real y monitorea 30 fuentes hídricas, la cual se encarga de hacer seguimiento a las variables ambientales para, caso tal que los niveles de los ríos o quebradas superen lo establecido, se puedan generar las alertas tempranas correspondientes.

Teniendo en cuenta las últimas emergencias por lluvias en el departamento, Cornare detalló una serie de recomendaciones:

- Evitar cruzar quebradas, ríos o calles si hay inundaciones.

- No resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

- Mantener limpios los techos de las viviendas, así como los canales y los bajantes para evitar represamientos.

- No disponer de residuos de gran tamaño en las quebradas.

- Idear un plan de emergencia preventivo para que la familia sepa qué hacer en episodios de emergencias por lluvias.

Tirar residuos a las quebradas, ¿un mal común?

Ni en Medellín ni en Antioquia las lluvias han dado tregua, y cada vez son más las emergencias producto de la actual temporada invernal. Algunas de las más comunes son las inundaciones en diferentes barrios de la capital antioqueña por el desbordamiento de quebradas; no obstante, muchos de estos sucesos son evitables, siempre y cuando la cultura pese más que la inconsciencia.

En lo que respecta a la capital antioqueña y según datos de la administración municipal, desde 2024 a febrero de este año se sacaron de las fuentes hídricas de Medellín 8.463 metros cúbicos de residuos, lo que equivale a 529 volquetas llenas de escombros, una cifra irrisoria que se traduce en más afectaciones a las familias que viven al lado de estos afluentes.

“Acá falta cultura ciudadana y hay que decirlo así, no hay derecho a tanto irresponsable. En el 2024 recogimos, de cauces, orillas y retiros de quebradas, 1.830 metros cúbicos; en 2025 fueron 5.759 metros cúbicos, y en lo que llevamos de 2026 hemos recogido 874 metros cúbicos, vamos en 8.463, son 529 volquetas cargadas, eso es una irresponsabilidad de la gente. Y después preguntan que por qué se salen las quebradas, que por qué se generan justamente estas emergencias, y eso sí da mucha rabia e indignación, porque en últimas es la vida de la gente”, dijo en su momento Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Entre los elementos más encontrados hay muebles, escaparates, inodoros, colchones, camas e incluso, hasta bafles y equipos de sonido, objetos que no se entiende cómo terminan en medio de los afluentes.

Cabe aclarar que si usted vive en Medellín u otro municipio del Valle de Aburrá y debe salir de residuos de gran volumen, puede comunicarse a la línea amiga del aseo de Emvarias 604 4445636 que está disponible al público de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., o escribir a la línea de WhatsApp de atención virtual 3044037188.

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Federico Gutiérrez
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