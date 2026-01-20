x

Copacabana cuenta con un nuevo camión cisterna para atender incendios estructurales y forestales

El vehículo cuenta con una capacidad de almacenamiento de 7.000 litros de agua y una motobomba de 18 caballos de fuerza. Conozca más detalles.

  • Este nuevo vehículo permitirá atender incendios de manera más rápida y oportuna tanto en zonas urbanas como rurales. FOTO Cortesía Dagran.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Gracias a un convenio entre la Gobernación de Antioquia, el Dagran y la Alcaldía de Copacabana, se hizo posible la entrega de un nuevo camión cisterna en esta localidad en el Norte del Valle de Aburrá.

Lea más: Urgencias en Rionegro están a máxima presión: sobreocupación llegó al 141%

La inversión ronda los $300 millones, de los cuales la Alcaldía de Copacabana aportó $60 millones. Este vehículo, un Fotón Aumark BJ1128 modelo 2026, cuenta con una motobomba de 18 caballos de fuerza y tiene una capacidad de almacenamiento de 7.000 litros de agua, esto para poder suministrar de manera continua el líquido vital en durante los incendios que así lo exijan.

“Esto es una noticia muy importante no sólo para nuestro municipio, también para otros territorios que puedan solicitar el llamado, ahí vamos a estar. Con esta acción, tenemos la capacidad de atender incendios estructurales, sobre todo en esas zonas rurales y urbanas donde no hay un hidrante cerca. Estamos muy contentos de hacer esta entrega a nuestro Cuerpo de Bomberos porque sabemos que aunque esta obra no comprende cemento y acero, sí significa la protección de nuestra gente”, dijo Jóhnnatan Pineda Agudelo, alcalde de Copacabana.

Adicionalmente, se entregaron equipos especializados de rescate en alturas, ideales para hacer trabajos en zonas de difícil acceso o con desniveles muy pronunciados.

“Este camión y estos elementos entran a reforzar toda la destreza de nuestros socorristas quienes dejan la vida en la atención de cada emergencia. Gracias a la Alcaldía y al Dagran por su compromiso con el fortalecimiento de la gestión del riesgo”, manifestó Sol Iris Valle, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Copacabana.

Entérese: ¿Cuándo reabrirán el puente La Limona tras derrumbe que incomunicó a San Antonio de Prado?

De acuerdo con la Gobernación de Antioquia, ya son 30 los municipios que han recibido equipos para la atención de emergencias, entre los que destacan vehículos de desplazamiento rápido, lanchas, motocicletas, entre otros.

Respecto a materia de incendios en los últimos dos años, el municipio señaló que en 2024 se atendieron 2.016 emergencias, mientras que en 2025, se reportaron 2.030 conflagraciones.

