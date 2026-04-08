x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero

El ente de control incorporará a los expedientes pruebas que ya están en poder de la justicia y han sido empleadas por la Fiscalía en los juicios que avanzan.

  • La Contraloría de Antioquia reabrirá los procesos por presunta corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero (derecha), en los que aparece mencionado su hermano, Miguel Quintero (izquierda), y el exdirector, Juan David Palacio (centro). FOTO: El Colombiano
    La Contraloría de Antioquia reabrirá los procesos por presunta corrupción en el Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero (derecha), en los que aparece mencionado su hermano, Miguel Quintero (izquierda), y el exdirector, Juan David Palacio (centro). FOTO: El Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Contraloría General de Antioquia volverá a poner su lupa sobre los contratos que hoy tienen en el banquillo de los acusados al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y otros exfuncionarios de esa entidad por presunta corrupción.

El anuncio lo hizo el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien reseñó haber recibido una solicitud de esa entidad con miras a revisar parte del material probatorio que ya ha sido aceptado en el proceso penal que está en curso.

Lea también: Cero y van cuatro: otro testigo pide pista en caso de presunta corrupción entre Área Metropolitana y bomberos de Itagüí

“Nosotros recibimos una solicitud formal de la directora del Área Metropolitana para revivir o reanudar los procesos con elementos probatorios nuevos, incluidos pruebas aceptadas por los jueces en los temas de los contratos del Área Metropolitana de la anterior administración de Juan David Palacio”, dijo el funcionario en el canal local Cosmovisión.

“Nosotros vamos a reabrir esos procesos. Son unos temas en donde hay unos elementos probatorios otorgados por la Fiscalía General de la Nación”, añadió Herrera, explicando que el ente había archivado en el pasado algunas denuncias sobre el tema precisamente por falta de material probatorio para estudiar.

Aunque tanto Herrera como el ente metropolitano se han abstenido de dar mayor información sobre el material que se estaría analizando, cabe recordar que el Área Metropolitana es el centro de múltiples denuncias por presunta corrupción durante la pasada alcaldía de Daniel Quintero.

Siga leyendo: Fiscalía anunció otro principio de oportunidad en caso penal del Área Metropolitana del gobierno Quintero

El caso hasta ahora de mayor impacto se relaciona con seis contratos por un total de $18.000 millones firmados entre ese ente y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en el que según la Fiscalía, particulares se habrían embolsillado por lo menos $2.481 millones incurriendo en prácticas como sobrecostos y entregando contratos a empresas cuestionadas.

En este último proceso, este martes se conoció que un cuarto testigo ya pidió pista ante la Fiscalía para colaborar con la investigación a cambio de un tratamiento especial en el proceso.

El Área Metropolitana también está en el centro de las investigaciones por el mantenimiento del Parque de las Aguas, en el que se señala a particulares de haber malversado $4.500 millones en contratos y que se derivaron de un convenio interadministrativo entre ese ente y Metroparques.

Lea además: “Pedían 20%: 10 para Miguel Quintero y 10 para el resto”: testigo clave contra el hermano de Daniel Quintero

En ese mismo establecimiento, la justicia revisa la construcción de una bodega en 2023, en que presuntamente se habrían gastado cientos de millones de pesos sin cumplir con los debidos requisitos técnicos.

Pese a que los implicados ya se enfrentan a cargos ante la justicia, en caso de encontrar mérito para abrir un proceso, la Contraloría de Antioquia también podría impartir sanciones y hacer que los responsables deban responder por los recursos públicos con su propio patrimonio.

Temas recomendados

Corrupción
Contraloría de Antioquia
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Fiscalía
Antioquia
Daniel Quintero
Juan David Palacio
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida