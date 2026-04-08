Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero

La Contraloría General de Antioquia volverá a poner su lupa sobre los contratos que hoy tienen en el banquillo de los acusados al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y otros exfuncionarios de esa entidad por presunta corrupción. El anuncio lo hizo el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien reseñó haber recibido una solicitud de esa entidad con miras a revisar parte del material probatorio que ya ha sido aceptado en el proceso penal que está en curso. Lea también: Cero y van cuatro: otro testigo pide pista en caso de presunta corrupción entre Área Metropolitana y bomberos de Itagüí “Nosotros recibimos una solicitud formal de la directora del Área Metropolitana para revivir o reanudar los procesos con elementos probatorios nuevos, incluidos pruebas aceptadas por los jueces en los temas de los contratos del Área Metropolitana de la anterior administración de Juan David Palacio”, dijo el funcionario en el canal local Cosmovisión.

“Nosotros vamos a reabrir esos procesos. Son unos temas en donde hay unos elementos probatorios otorgados por la Fiscalía General de la Nación”, añadió Herrera, explicando que el ente había archivado en el pasado algunas denuncias sobre el tema precisamente por falta de material probatorio para estudiar. Aunque tanto Herrera como el ente metropolitano se han abstenido de dar mayor información sobre el material que se estaría analizando, cabe recordar que el Área Metropolitana es el centro de múltiples denuncias por presunta corrupción durante la pasada alcaldía de Daniel Quintero. Siga leyendo: Fiscalía anunció otro principio de oportunidad en caso penal del Área Metropolitana del gobierno Quintero El caso hasta ahora de mayor impacto se relaciona con seis contratos por un total de $18.000 millones firmados entre ese ente y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, en el que según la Fiscalía, particulares se habrían embolsillado por lo menos $2.481 millones incurriendo en prácticas como sobrecostos y entregando contratos a empresas cuestionadas.