Contraloría de Antioquia reabrirá investigaciones a contratos en el Área Metropolitana durante la era Quintero

La Contraloría General de Antioquia volverá a poner su lupa sobre los contratos que hoy tienen en el banquillo de los acusados al exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio y otros exfuncionarios de esa entidad por presunta corrupción.
El anuncio lo hizo el contralor general de Antioquia, Juan Carlos Herrera, quien reseñó haber recibido una solicitud de esa entidad con miras a revisar parte del material probatorio que ya ha sido aceptado en el proceso penal que está en curso.
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“Nosotros recibimos una solicitud formal de la directora del Área Metropolitana para revivir o reanudar los procesos con elementos probatorios nuevos, incluidos pruebas aceptadas por los jueces en los temas de los contratos del Área Metropolitana de la anterior administración de Juan David Palacio”, dijo el funcionario en el canal local Cosmovisión.