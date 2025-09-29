Tres integrantes de las disidencias de las Farc muertos en combates con el Ejército en San Andrés de Cuerquia

Tres miembros integrantes de grupos ilegales muerieron en medio de combates que han sostenido las tropas del Ejército con las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia.

Concretamente, los enfrentamientos armados se han presentado en el área rural del municipio de San Andrés de Cuerquia y el resultado preliminar de estos fue confirmado por fuentes castrenses.

El comandante de la Séptima División del Ejército, mayor general Fabio Caro, indicó además que en los operativos en los que igualmente participaron la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), fueron capturados dos integrantes más del Clan del Golfo. Entre ellos estaría el cabecilla de esa organización armada en la zona, alias 09 o Dylan. Dos más, también capturados, quedaron heridos dentro de la confrontación y uno de ellos sería un menor de edad.

“Se les respetó la vida y se les brindaron los primeros auxilios por parte del enfermero de combate”, apuntaron las fuentes militares.

Fuera de eso, fueron incautadas armas y abundante material de intendencia y comunicaciones. Dentro de esos elementos había 7 fusiles, 21 proveedores, más de 1.570 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, cantimploras, brazaletes y una valla alusiva a las disidencias.

“Este grupo narcoterrorista es el responsable de ejecutar las acciones terroristas contra la infraestructura estratégica del Estado, especialmente las torres de energía del departamento de Antioquia; así mismo la instalación en forma indiscriminada de artefactos explosivos para afectar a la población civil y la Fuerza Publica sobre las vías del departamento, especialmente en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Briceño y Toledo”, añadió el general Caro.

Sobre alias 09, la Séptima División indicó que este hombre llevaría cerca de cuatro años en las disidencias del frente 36 y que estaría vinculado con el asesinato del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte y del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, quienes días atrás murieron cuando adelantaban la desactivación de artefactos explosivos instalados en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo.

Este también habría actuado en la instalación de vallas ilegales para generar temor y controlar el ingreso vehicular a los municipios de Campamento y Guadalupe, igual que en el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra la población civil, la Fuerza Pública y el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.

Desde el fin de semana pasado la Séptima División había informado acerca de los operativos en los cuales se comenzó a dar la confrontación con el frente 36 de las disidencias que sería el responsable de la instalación de explosivos en esa área, pero además estarían extorsionando y efectuando asesinatos selectivos contra personas que consideran como auxiliadoras de la Fuerza Pública o de bandos ilegales en contienda.