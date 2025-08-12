x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Conductor de una camioneta murió tras salirse de la vía en la autopista Medellín-Bogotá

Juan Camilo Hincapié, de 31 años de edad, perdió la vida en la mañana del lunes.

  • Accidente volcado en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Guarne. FOTO: CORTESÍA
    Accidente volcado en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Guarne. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Una nueva tragedia vial enluta el Oriente antioqueño tras un fatal accidente registrado en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne. El siniestro, ocurrido en la mañana del lunes 11 de agosto, cobró la vida de una persona.

Entérese: Martes caótico: por accidentes de tránsito hay vías cerradas en el norte y sur del Valle de Aburrá

El hecho se presentó cerca de las 7:00 de la mañana en el kilómetro 27, específicamente en el sector Bella Vista, en el kilómetro 27+560. Según los reportes preliminares, una camioneta perdió el control, se salió de la calzada y, tras recorrer varios metros, terminó volcándose a un costado de la carretera. El vehículo sufrió pérdida total.

En el lugar, debajo del automotor volcado, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Juan Camilo Hincapié, de 31 años de edad, residente del municipio de Marinilla, quien conducía el vehículo.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro. Debido a las labores de atención, la vía en sentido Medellín - Santuario estuvo cerrada por cerca de una hora.

Este lamentable suceso se suma a una serie de incidentes viales que han afectado la movilidad y la seguridad en la autopista Medellín-Bogotá. El pasado 3 de abril, dos siniestros simultáneos en la Regional y la Medellín-Bogotá colapsaron la movilidad, dejando 24 heridos, incluyendo el choque de un bus intermunicipal en el kilómetro 9+100 de esta misma autopista, a la altura de Copacabana. Asimismo, el 2 de junio, en la misma vía, a la altura de Copacabana, donde una motocicleta atropelló a dos peatones, resultando en tres personas fallecidas, incluyendo un menor de edad.

Temas recomendados

Movilidad
Accidentes
Accidentes de tránsito
Guarne
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida