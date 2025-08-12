Conductor de una camioneta murió tras salirse de la vía en la autopista Medellín-Bogotá

Una nueva tragedia vial enluta el Oriente antioqueño tras un fatal accidente registrado en la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne. El siniestro, ocurrido en la mañana del lunes 11 de agosto, cobró la vida de una persona. Entérese: Martes caótico: por accidentes de tránsito hay vías cerradas en el norte y sur del Valle de Aburrá El hecho se presentó cerca de las 7:00 de la mañana en el kilómetro 27, específicamente en el sector Bella Vista, en el kilómetro 27+560. Según los reportes preliminares, una camioneta perdió el control, se salió de la calzada y, tras recorrer varios metros, terminó volcándose a un costado de la carretera. El vehículo sufrió pérdida total.

En el lugar, debajo del automotor volcado, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Juan Camilo Hincapié, de 31 años de edad, residente del municipio de Marinilla, quien conducía el vehículo. La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del siniestro. Debido a las labores de atención, la vía en sentido Medellín - Santuario estuvo cerrada por cerca de una hora.