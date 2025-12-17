Imprudencia al volante: conductor de un bus estaba chateando mientras manejaba hacia el aeropuerto de Rionegro

Según relataron los usuarios, el conductor del vehículo habría permanecido durante gran parte del trayecto utilizando el teléfono celular , presuntamente chateando mientras conducía. Esta conducta generó el rechazo de los pasajeros, quienes también denunciaron retrasos en la llegada a sus destinos finales.

Pasajeros que se movilizaban en la ruta entre la Terminal del Sur de Medellín y el aeropuerto José María Córdova , en Rionegro , denunciaron una situación preocupante que, aseguran, se ha vuelto recurrente: la imprudencia de algunos conductores en las vías.

De acuerdo con los testimonios, el automotor salió alrededor de las 8:00 a. m. desde la terminal y el recorrido habría tomado más tiempo del habitual debido a las constantes distracciones del conductor.

Ante lo ocurrido, los denunciantes y cibernautas hicieron una petición a la empresa transportadora para que investigue el caso y adopte las medidas correspondientes. Varias personas afirmaron que no sería la primera vez que se presentan este tipo de situaciones en esta vía, e incluso señalaron que algunos conductores han sido vistos manejando mientras realizan videollamadas.

Asimismo, los ciudadanos solicitaron a las autoridades intensificar la vigilancia y aplicar sanciones cuando se evidencien este tipo de conductas. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre lo sucedido, sin embargo, usuarios de la zona expresaron que es preocupante, debido a que durante este mes, los siniestros viales se incrementan considerablemente.

Es de anotar que, en lo corrido del año, más de 1.000 personas han muerto en siniestros en las vías de 90 municipios de Antioquia. La situación es crítica debido a que el departamento le aporta al país el 18 % de los muertos en este tipo de accidentes.

