Imprudencia al volante: conductor de un bus estaba chateando mientras manejaba hacia el aeropuerto de Rionegro

Pasajeros que se movilizaban en la ruta entre la Terminal del Sur de Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, denunciaron una situación preocupante que, aseguran, se ha vuelto recurrente: la imprudencia de algunos conductores en las vías.
Según relataron los usuarios, el conductor del vehículo habría permanecido durante gran parte del trayecto utilizando el teléfono celular, presuntamente chateando mientras conducía. Esta conducta generó el rechazo de los pasajeros, quienes también denunciaron retrasos en la llegada a sus destinos finales.