x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Imprudencia al volante: conductor de un bus estaba chateando mientras manejaba hacia el aeropuerto de Rionegro

Varios pasajeros aseguraron que la situación se ha vuelto recurrente e incluso, denunciaron que han visto a conductores hacer videollamadas mientras manejan.

  • El momento en el que un pasajero graba al conductor chateando mientras maneja. FOTOS: Captura de video
    El momento en el que un pasajero graba al conductor chateando mientras maneja. FOTOS: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
17 de diciembre de 2025
bookmark

Pasajeros que se movilizaban en la ruta entre la Terminal del Sur de Medellín y el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, denunciaron una situación preocupante que, aseguran, se ha vuelto recurrente: la imprudencia de algunos conductores en las vías.

Según relataron los usuarios, el conductor del vehículo habría permanecido durante gran parte del trayecto utilizando el teléfono celular, presuntamente chateando mientras conducía. Esta conducta generó el rechazo de los pasajeros, quienes también denunciaron retrasos en la llegada a sus destinos finales.

De acuerdo con los testimonios, el automotor salió alrededor de las 8:00 a. m. desde la terminal y el recorrido habría tomado más tiempo del habitual debido a las constantes distracciones del conductor.

Ante lo ocurrido, los denunciantes y cibernautas hicieron una petición a la empresa transportadora para que investigue el caso y adopte las medidas correspondientes. Varias personas afirmaron que no sería la primera vez que se presentan este tipo de situaciones en esta vía, e incluso señalaron que algunos conductores han sido vistos manejando mientras realizan videollamadas.

Entérese: Fuerte accidente en Rionegro dejó un muerto y obligó al cierre del Túnel de Oriente

Asimismo, los ciudadanos solicitaron a las autoridades intensificar la vigilancia y aplicar sanciones cuando se evidencien este tipo de conductas. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre lo sucedido, sin embargo, usuarios de la zona expresaron que es preocupante, debido a que durante este mes, los siniestros viales se incrementan considerablemente.

Es de anotar que, en lo corrido del año, más de 1.000 personas han muerto en siniestros en las vías de 90 municipios de Antioquia. La situación es crítica debido a que el departamento le aporta al país el 18 % de los muertos en este tipo de accidentes.

Le puede interesar: Aterrador: Antioquia es la región con más muertes en accidentes viales con 618 víctimas este año

Temas recomendados

Transporte
Transporte público
Accidentes de tránsito
aeropuerto
Conductores
Antioquia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida