Condena a Óscar Andrés Pérez pondrá quinto alcalde en Bello en menos de ocho años

Resulta que el Consejo Nacional Electoral le permitió participar de los comicios al denegar una solicitud de revocatoria de su inscripción como candidato del Centro Democrático, pues hasta ese momento no había sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad y porque no se encontraba en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

Pese a la delegación para contratar, según el expediente judicial, fue el alcalde y no la secretaria de Bienestar e Integración Social quien firmó el contrato porque ésta se había declarado impedida ante la postulación de su hijo como candidato al CMJ. A raíz de un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, la Fiscalía estimó que en el caso se configuraban los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por apropiación, llamando a responder en juicio a Óscar Andrés Pérez, Wagner Jaramillo e Hincapié Rivera.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, durante la ejecución del citado convenio se cometieron, entre otras irregularidades, que la Fundación contratada no tenía ni la idoneidad ni la experiencia necesarias para cumplir con el convenio; solo se citó a la Fundación Semillas de Guadalupe para la contratación; no hubo análisis técnico ni económico del valor del contrato; las actividades y los productos contratados no se entregaron en su totalidad y aun así, se pagaron; y algunas de las actividades contratadas fueron realizadas por dependencias de la administración municipal.

La sentencia del Tribunal Superior de Medellín negó el beneficio de prisión domiciliaria a los condenados y ordenó su captura para que sean trasladados al centro de reclusión que determine el Inpec. Previa a la materialización de la captura del alcalde Pérez Muñoz, el Tribunal ofició a la Gobernación para que ordenara la suspensión inmediata del condenado y nombrara transitoriamente en el cargo a un encargado.

El gobernador Aníbal Gaviria dijo ayer que era respetuoso de las decisiones judiciales. “Esperamos que el alcalde Óscar Andrés Pérez pueda demostrar su inocencia en las próximas instancias. Recibida la notificación, procederemos conforme a la ley”, indicó.

Sobre la decisión del Tribunal, el alcalde Pérez dijo que aunque no la compartía, la asumirá. “Desde este mismo momento me alejo del cargo y quedamos a disposición del señor gobernador”, agregó.

La condena aún no está en firme porque procede el recurso extraordinario de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.