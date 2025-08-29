Comfama estrena sede en Amagá, Antioquia: costó más de $17.000 millones

Comfama inauguró oficialmente su nueva sede regional en Amagá, una infraestructura de seis pisos y 2.000 metros cuadrados que se integra a la estrategia de desarrollo regional que viene impulsando la caja de compensación familiar, de la mano de las empresas afiliadas y demás organizaciones aliadas en la región.
Se trata de un edificio de seis niveles, que requirió una inversión de más de $ 17 mil millones y cuenta con centro de relacionamiento, aulas múltiples, servicios de salud integral con consultorios, odontología, procedimientos menores y ayudas diagnósticas de Sura EPS, además de punto de lectura y terrazas que promueven el encuentro. Se espera que para finales de 2026 la sede movilice más de 40.000 atenciones en servicios de educación, empleo, agenda cultural y biblioteca.