Servicio de trenes Eurostar suspendió todos los viajes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas; esta es la razón

La compañía ferroviaria Eurostar suspendió este martes todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas tras un incidente técnico en el túnel bajo el canal de la Mancha, aunque el tráfico podría reanudarse gradualmente a partir de las 14H00 GMT.

“Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘shuttle’ en el túnel”, explicó una portavoz de Eurostar a la AFP.

Lea también: Tragedia en México: descarrilamiento de un tren dejó 13 muertos y 100 heridos

“Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación”, agregó.