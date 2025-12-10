Fuerte aguacero causó el colapso parcial de la parroquia principal de Marinilla, Antioquia

Las fuertes lluvias siguen causando estragos en Antioquia; el último hecho se reportó en Marinilla, donde la ola invernal generó el colapso parcial del revoque de la estructura de tapia de la parroquia La Asunción, ubicada en el Parque Principal del municipio.
El hecho se reportó en la mañana del lunes, 8 de diciembre y según indicaron las autoridades, el desplome también se habría presentado debido a que la parroquia llevaba varios meses con filtraciones de agua y problemas de humedad a raíz de las lluvias y por eso, la iglesia había estado en proceso de adecuaciones de mantenimiento en el techo.