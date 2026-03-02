Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones

En estas elecciones legislativas una de las principales señales que dan cuenta del momento político por el que pasan muchos partidos consiste en el auge de múltiples coaliciones. Desde todos los espectros políticos, varias colectividades decidieron unir sus fuerzas en Antioquia para incrementar sus posibilidades de conseguir un asiento en el Congreso. Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia Dada la abultada cantidad de candidatos, en esta segunda entrega de las listas de Antioquia en la Cámara le ponemos la lupa a dos de las principales coaliciones: una de derecha, integrada por Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno; y otra de centro e izquierda, Ahora Colombia, que cobija al Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira.

Por el lado de la alianza liderada por Cambio Radical, una de las cartas más fuertes es la del representante Mauricio Parodi, quien es el único legislador de ese partido en la Cámara en Antioquia y que hoy aspira a repetir. En las pasadas elecciones, en las que ese partido se presentó en una coalición acompañada por Colombia Justa Libres y Mira, Parodi logró sumar una votación de 29.432 sufragios. En esta campaña, el congresista compite en fórmula con Carlos Hernán Rodríguez Naranjo al Senado. Una de las principales contrincantes de Parodi es la exconcejal de Medellín, Nataly Vélez, quien tras salir del Centro Democrático durante la administración del exalcalde Daniel Quintero, encontró refugio en Cambio Radical y es fórmula del senador Carlos Fernando Motoa. Lea también: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia Si bien Vélez salió golpeada de su antiguo partido, en medio de un escándalo por el nombramiento de la mesa directiva del Concejo en 2022 –en la que el propio expresidente Álvaro Uribe la señaló a ella y otros tres concejales de ser desleales con su partido y no tener principios–, Vélez tenía una fuerte base política en Medellín y era la cabildante más votada con 20.002 votos.

Además de su base de votantes en Medellín, la política también ha hecho una fuerte ofensiva en regiones como el Urabá, el Suroeste, el Oriente y otras, siendo una de las figuras que podría dar la sorpresa en esa lista. Otra excabildante del Centro Democrático que encontró sombrilla en esa misma coalición es Lina Marcela García Gañán, también expulsada en el mismo episodio de su excompañera de bancada. Otro de los políticos curtidos que hace parte de esa lista es el exrepresentante del Urabá antioqueño, Wilson Córdoba Mena, quien hizo parte de la bancada del Centro Democrático entre 2014 y 2018 y hoy está en fórmula con el senador Juan Felipe Lemos. Siga leyendo: Así votaron las reformas de Petro los candidatos a la Cámara por Antioquia que quieren reelegirse En la puja por quedar en el capitolio también está Mariela Henao, quien fue concejala de La Ceja. Si bien la fórmula de la excabildante es el senador Nicolás Gómez, su carrera política la ha construido dentro del equipo del representante a la Cámara de la Alianza Verde, Elkin Ospina, quien en estos comicios no se presentó a la reelección. Hace cuatro años, cabe recordar que Ospina fue el candidato más votado de la Alianza Verde en Antioquia, con 35.581 votos.