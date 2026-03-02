Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones

En estas elecciones legislativas una de las principales señales que dan cuenta del momento político por el que pasan muchos partidos consiste en el auge de múltiples coaliciones.
Desde todos los espectros políticos, varias colectividades decidieron unir sus fuerzas en Antioquia para incrementar sus posibilidades de conseguir un asiento en el Congreso.
Dada la abultada cantidad de candidatos, en esta segunda entrega de las listas de Antioquia en la Cámara le ponemos la lupa a dos de las principales coaliciones: una de derecha, integrada por Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno; y otra de centro e izquierda, Ahora Colombia, que cobija al Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el Partido Mira.