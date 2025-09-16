Crearon una clínica de baterías en el Valle de Aburrá para mejorar la eficiencia del transporte eléctrico en Colombia

La Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Ingeniería, montó una especie de clínica para el soporte técnico especializado y diagnóstico integral de baterías utilizadas en movilidad eléctrica y sistemas estacionarios, llamado Centro de Diagnóstico de Baterías —CDB—.

El CDB fue inaugurado el pasado 11 de septiembre del 2025, por la UdeA, y en colaboración con la empresa Tronex, con el objetivo de extender la vida útil de estos dispositivos, evitar su disposición prematura y fomentar su reutilización en nuevas aplicaciones, contribuyendo así a la circularidad de los materiales y a la sostenibilidad ambiental.

Este Centro, según señalaron sus responsables, es el resultado de un proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de Materiales —Cidemat— y el Grupo de Manejo Eficiente de la Energía —Gimel—de la UdeA, que contó con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La iniciativa de investigación que le dio origen —en cuyas fases iniciales se vinculó la Universidad Tecnológica del Chocó— surgió como respuesta a una necesidad urgente en la transición hacia sistemas de transporte descarbonizados: el manejo responsable de las baterías recargables. Jorge Andrés Calderón Gutiérrez, docente del programa Ingeniería de Materiales y líder del proyecto, explicó que el Centro es el resultado de más de una década de investigación del Cidemat, que desde 2013 ha trabajado en sistemas y dispositivos de almacenamiento energético.

Federico Vásquez Jiménez, director de proyectos especiales de Tronex, explicó que la alianza universidad-empresa-Estado es valiosa porque permite construir capacidades mediante gestión de conocimiento e innovación abierta. “Nuestra creencia fundamental es que la organización está llamada a materializar un propósito: generar valor para la sociedad. Encontramos en la Universidad una gran alianza porque nos ayuda a cerrar brechas de conocimiento para generar capacidades que nos dan ventaja”, explicó el directivo.

La necesidad de este tipo de iniciativas se enmarca en el crecimiento acelerado del consumo de energía proveniente de fuentes renovables como la solar y la eólica, tanto en Colombia como en el resto del mundo. En particular, el uso de transporte eléctrico —buses, automóviles, motos, bicicletas y patinetas— que se ha incrementado notablemente en ciudades principales y grandes municipios, como parte de los esfuerzos por reducir la huella de carbono del sector transporte.

De acuerdo con los últimos datos sobre la venta de vehículos nuevos en Colombia, en agosto de 2025 la venta de vehículos eléctricos creció un 148 % respecto al mismo mes del año anterior, mientras en los híbridos aumentó 66 %. El crecimiento total en 2025 ha sido de 173.5 %, según cifras de la Andi y Fenalco.

Esta transformación tecnológica plantea retos que en este momento son el “coco” del país, como la necesidad de hacer una adecuada gestión de las baterías recargables de movilidad eléctrica al final de su vida útil, que actualmente es de alrededor de ocho años. De no hacerlo, estas pueden convertirse en un problema ambiental debido a los materiales tóxicos que contienen y a la dificultad de su disposición segura.

Y es que, según recalca Vásquez Jiménez, “a diferencia de las pilas, las baterías requieren diagnóstico. Algunas celdas pueden estar buenas y otras no. Con las buenas, podemos remanufacturar nuevas baterías y ahorrar hasta un 90 % en materia prima”.

De ahí la importancia que puede tener este nuevo centro diagnóstico, al ofrecer herramientas para evaluar el estado de las baterías, determinar su vida útil restante y adaptarlas a nuevas funciones.

El Centro de Diagnóstico de Baterías cuenta con tecnología de última generación y personal altamente capacitado para realizar diagnósticos personalizados y a escala industrial. Sus protocolos de evaluación han sido desarrollados en la UdeA, tomando como referencia normas internacionales, que permiten realizar pruebas precisas en baterías nuevas, en uso o retiradas.

Entre las capacidades del Centro se destacan los modelos de proyección de vida remanente, el análisis del estado de salud —SOH— de las baterías, y la implementación de estrategias para extender su vida útil. Gracias a estos desarrollos, se pueden reducir hasta en un 90 % los tiempos de diagnóstico, lo que representa una ventaja competitiva frente a otros métodos tradicionales.

Además, el CDB está en capacidad de realizar, según sus encargados, evaluaciones bajo condiciones extremas —ambientales, térmicas y eléctricas—, lo que garantiza la fiabilidad de sus resultados y la seguridad en la reutilización de las baterías.

Este proyecto fue uno de los ganadores del reconocimiento “De la batería al potencial”, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2025, que reconoce iniciativas de transformación e innovación del sector energético que contribuyan a la protección del medio ambiente y la recirculación.

El CDB está ubicado en el municipio de La Estrella, y hace parte de un importante ecosistema energético y de movilidad eléctrica, incluyendo ensambladoras y concesionarios de vehículos eléctricos, aseguradoras y empresas del sector automotriz; operadores de estaciones de carga; comercializadoras y ensambladoras de baterías para almacenamiento estacionario; y empresas que requieren respaldo energético en edificaciones, telecomunicaciones o parques solares y eólicos.

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación —OTRI—, adscrita a la División de Innovación y la Vicerrectoría de Extensión de la UdeA y la Unidad de innovación de la Facultad de Ingeniería acompañaron al Centro con estudios y análisis de oportunidad tecnológica, propiedad intelectual, vigilancia tecnológica y diseño de modelo de negocio.

Actualmente, el proyecto avanza en la consolidación de la alianza entre la UdeA y Tronex, que permitirá, durante el piloto del primer año de servicios del Centro, recolectar datos comerciales y técnicos para evaluar la viabilidad de constitución de una empresa con personería jurídica independiente, logrando un modelo de negocio novedoso, sin antecedentes en Colombia, con impacto ambiental, tecnológico y comercial.

De acuerdo con el profesor Calderón, líder del proyecto, se espera que este lanzamiento marque el inicio de nuevas colaboraciones y líneas de trabajo orientadas al desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles. Además, el CDB continuará siendo un espacio de investigación aplicada, inicialmente operará con un equipo de cinco personas y contempla la participación de estudiantes en pasantías.