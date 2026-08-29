Aparatoso choque entre bus y camión en la vía Medellín-Manizales; hay varios muertos

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado en la vía que comunica a Manizales con Medellín, donde un bus de Expreso Bolivariano chocó con un camión. El siniestro dejó, de manera preliminar, tres personas fallecidas y 15 lesionadas.

El accidente ocurrió en el sector de Las Felicias, en jurisdicción de Caldas, aproximadamente a 27 kilómetros de La Pintada. Tras el impacto, el bus terminó volcado, según los primeros reportes conocidos sobre la emergencia.

La información preliminar señala que hay por lo menos tres personas muertas y 15 más resultaron lesionadas, aunque estas cifras podrían cambiar a medida que las autoridades avancen en la atención de la emergencia y entreguen un reporte consolidado.

La magnitud del choque obligó a desplegar la atención de organismos de socorro y unidades de la Policía de Carreteras, que llegaron al lugar para atender a los heridos y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Mientras se desarrollan estas labores, el tránsito por este tramo de la vía permanece restringido, por lo que las autoridades adelantan el manejo de la movilidad en el sector.

Hasta el momento, no se han establecido públicamente las causas del accidente.

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