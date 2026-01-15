x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Otro homicidio en Jardín, Antioquia: un ataque sicarial en un bar del parque principal acabó con la vida de un hombre

Con este ya van 2 en los primeros 15 días de 2026. En diciembre del año pasado también se reportó un doble homicidio, hechos que mantienen en vilo a la comunidad de esta localidad. Conozca los detalles.

  • Panorámica del municipio de Jardín, ubicado en el Suroeste antioqueño. FOTO Santiago Yepes Vidal.
    Panorámica del municipio de Jardín, ubicado en el Suroeste antioqueño. FOTO Santiago Yepes Vidal.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El contexto turístico de Jardín, en el Suroeste antioqueño, últimamente se ha empañado con los reiterativos actos de violencia que dejan a su paso víctimas mortales. El último caso ocurrió en la noche de este miércoles 14 de enero, cuando un ataque sicarial en un bar del parque principal del municipio, acabó con la vida de Elkin David Jaramillo Rendón, de 32 años de edad, quien se encontraba departiendo allí.

De acuerdo con los reportes judiciales preliminares, al establecimiento comercial, pasadas las 9:00 p.m., ingresó un hombre armado, el cual disparó varias veces contra la víctima, ocasionándole múltiples heridas, una de las más críticas en la cabeza. Inmediatamente fue trasladado al hospital municipal con ayuda de la comunidad; sin embargo, falleció ante la gravedad de las lesiones.

Lea más: Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días

Minutos después, elementos de la Policía de Jardín acudieron al lugar donde se perpetró el crimen para recolectar evidencias con el fin de proceder con la investigación, dar con los responsables de este homicidio y determinar las causas que lo motivaron.

Y es que en tan sólo los primeros 15 días de este 2026, ya es el segundo asesinato que se reporta en dicha localidad. El pasado martes 6 de enero, un joven de 19 años fue baleado y falleció en zona rural de Jardín, más exactamente en la vía que comunica el casco urbano con la vereda La Linda. Aún continúan las investigaciones que permitan la captura de los perpetradores y el esclarecimiento de los hechos.

Le puede interesar: Mamá de Juan Carlos Suárez habla del homicidio de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Un fin e inicio de año violento en Jardín, Antioquia

A los dos más recientes homicidios, se suma otro par que se registró tan sólo hace un mes.

El primero ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025, la víctima fue un joven barbero que trabajaba en un local ubicado sobre la carrera séptima, entre calles 9 y 10, en el sector conocido como El Parqueadero. El joven recibió varios disparos y falleció en el lugar. Y mientras la población todavía estaba consternada por este hecho, este martes 16 de diciembre ocurrió otro homicidio a plena luz del día en vía pública.

Entérese: Primer crimen del año enciende las alarmas en Concordia: una pareja fue asesinada cuando se dirigía a su vivienda

La víctima fue Juan Camilo Ramírez Lotero, un mototaxista conocido como “Chicle”, quien fue acribillado en la vereda El Verdún al interior de su propio vehículo. El hombre de 39 años fue atacado a quemarropa y el cuerpo tenía dos heridas de arma de fuego en su cabeza.

Ante tantos crímenes de sangre que enlutan a la comunidad, la misma pide mayor intervención por parte de las autoridades, pues no quieren que su municipio, distinguido por un sinnúmero de atractivos turísticos y una gran producción de café, esté constantemente en medio del terror y la zozobra.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el último homicidio en Jardín, Antioquia?
El crimen se registró en un bar ubicado en el parque principal del municipio, en la noche del 14 de enero de 2026.
¿Cuántos homicidios se han reportado recientemente en Jardín?
En lo corrido de enero de 2026 se han registrado al menos dos asesinatos, que se suman a otros ocurridos en diciembre de 2025.
¿Qué piden los habitantes de Jardín tras estos hechos?
La comunidad solicita mayor presencia de las autoridades para garantizar la seguridad y proteger la vocación turística del municipio.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Orden público
Policía
Homicidio
Muerte
Asesinato
Crímenes
Sicariato
Sicario
municipios
Antioquia
Jardín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida