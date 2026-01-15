Otro homicidio en Jardín, Antioquia: un ataque sicarial en un bar del parque principal acabó con la vida de un hombre

El contexto turístico de Jardín, en el Suroeste antioqueño, últimamente se ha empañado con los reiterativos actos de violencia que dejan a su paso víctimas mortales. El último caso ocurrió en la noche de este miércoles 14 de enero, cuando un ataque sicarial en un bar del parque principal del municipio, acabó con la vida de Elkin David Jaramillo Rendón, de 32 años de edad, quien se encontraba departiendo allí.
De acuerdo con los reportes judiciales preliminares, al establecimiento comercial, pasadas las 9:00 p.m., ingresó un hombre armado, el cual disparó varias veces contra la víctima, ocasionándole múltiples heridas, una de las más críticas en la cabeza. Inmediatamente fue trasladado al hospital municipal con ayuda de la comunidad; sin embargo, falleció ante la gravedad de las lesiones.
Minutos después, elementos de la Policía de Jardín acudieron al lugar donde se perpetró el crimen para recolectar evidencias con el fin de proceder con la investigación, dar con los responsables de este homicidio y determinar las causas que lo motivaron.