Otro homicidio en Jardín, Antioquia: un ataque sicarial en un bar del parque principal acabó con la vida de un hombre

El contexto turístico de Jardín, en el Suroeste antioqueño, últimamente se ha empañado con los reiterativos actos de violencia que dejan a su paso víctimas mortales. El último caso ocurrió en la noche de este miércoles 14 de enero, cuando un ataque sicarial en un bar del parque principal del municipio, acabó con la vida de Elkin David Jaramillo Rendón, de 32 años de edad, quien se encontraba departiendo allí. De acuerdo con los reportes judiciales preliminares, al establecimiento comercial, pasadas las 9:00 p.m., ingresó un hombre armado, el cual disparó varias veces contra la víctima, ocasionándole múltiples heridas, una de las más críticas en la cabeza. Inmediatamente fue trasladado al hospital municipal con ayuda de la comunidad; sin embargo, falleció ante la gravedad de las lesiones. Lea más: Antioquia arrancó 2026 con racha violenta: 53 homicidios en 13 días Minutos después, elementos de la Policía de Jardín acudieron al lugar donde se perpetró el crimen para recolectar evidencias con el fin de proceder con la investigación, dar con los responsables de este homicidio y determinar las causas que lo motivaron.

Y es que en tan sólo los primeros 15 días de este 2026, ya es el segundo asesinato que se reporta en dicha localidad. El pasado martes 6 de enero, un joven de 19 años fue baleado y falleció en zona rural de Jardín, más exactamente en la vía que comunica el casco urbano con la vereda La Linda. Aún continúan las investigaciones que permitan la captura de los perpetradores y el esclarecimiento de los hechos. Le puede interesar: Mamá de Juan Carlos Suárez habla del homicidio de Jaime Esteban Moreno: “Fue una tragedia para todos”

Un fin e inicio de año violento en Jardín, Antioquia

A los dos más recientes homicidios, se suma otro par que se registró tan sólo hace un mes. El primero ocurrió el domingo 14 de diciembre de 2025, la víctima fue un joven barbero que trabajaba en un local ubicado sobre la carrera séptima, entre calles 9 y 10, en el sector conocido como El Parqueadero. El joven recibió varios disparos y falleció en el lugar. Y mientras la población todavía estaba consternada por este hecho, este martes 16 de diciembre ocurrió otro homicidio a plena luz del día en vía pública. Entérese: Primer crimen del año enciende las alarmas en Concordia: una pareja fue asesinada cuando se dirigía a su vivienda La víctima fue Juan Camilo Ramírez Lotero, un mototaxista conocido como "Chicle", quien fue acribillado en la vereda El Verdún al interior de su propio vehículo. El hombre de 39 años fue atacado a quemarropa y el cuerpo tenía dos heridas de arma de fuego en su cabeza. Ante tantos crímenes de sangre que enlutan a la comunidad, la misma pide mayor intervención por parte de las autoridades, pues no quieren que su municipio, distinguido por un sinnúmero de atractivos turísticos y una gran producción de café, esté constantemente en medio del terror y la zozobra.