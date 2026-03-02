Cuatro de cada 10 trabajadores en Colombia cambian de empleo al año

La rotación laboral se convirtió en un indicador estructural de riesgo para las organizaciones en Colombia. Hoy día, cuatro de cada diez trabajadores cambian de empleo cada año.
De acuerdo con estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el nivel de movilidad laboral en el país ronda el 41% anual.
La cifra refleja el dinamismo en el mercado de trabajo, pero también abre preguntas en torno a si las empresas están dimensionando correctamente el impacto financiero y operativo de esta movilidad.
Le puede interesar: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo