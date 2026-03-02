Cuatro de cada 10 trabajadores en Colombia cambian de empleo al año

Un fenómeno que va más allá del mercado

Y es que diversos análisis de Gallup advierten que una rotación superior al 15% anual comienza a generar presiones estructurales en costos y desempeño organizacional, especialmente cuando afecta a talento clave. En términos financieros, reemplazar a un colaborador puede costar entre el 30% y el 50% de su salario anual. En ese cálculo entran la liquidación, los procesos de selección, el tiempo que el cargo permanece vacante y la curva de aprendizaje del nuevo trabajador. Pero el impacto no se limita a lo contable. La rotación frecuente interrumpe la continuidad de proyectos, debilita la cohesión de los equipos y genera ciclos permanentes de ajuste que ralentizan la ejecución estratégica. En entornos de alta competitividad y transformación tecnológica, esta inestabilidad puede convertirse en una desventaja frente a organizaciones con mayor capacidad de retención. Lea más: Ocde alerta: desigualdad en Colombia nace en la escuela y se agrava en el mercado laboral

Los riesgos también recaen en los trabajadores

La OCDE, en su informe Reteniendo el talento a todas las edades, advierte que la movilidad laboral involuntaria también implica riesgos para los trabajadores. Según el organismo, puede derivar en la pérdida de habilidades específicas de la empresa y en mayores dificultades para conseguir un nuevo empleo, especialmente en personas de mayor edad. Antes de que Colombia ingresara oficialmente a la OCDE en 2020, la rotación ya era un desafío regional. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que la antigüedad promedio en el empleo en América Latina es menor frente a países desarrollados. Mientras que en los países OCDE la duración promedio en un empleo es de 9,8 años —y actualmente se acerca a los 10 años—, en América Latina ronda los 7,6 años. Por ende, hoy día, la movilidad laboral estimada en la región oscila entre el 25% y el 44%, lo que confirma que el caso colombiano no es aislado, pero sí se ubica en el rango alto.

De problema operativo a indicador estratégico

La movilidad involuntaria puede generar pérdida de habilidades y mayores dificultades de reinserción laboral, advierte la OCDE. FOTO: CORTESÍA BUK

Ante eso, la rotación debe leerse como un indicador de gestión y no únicamente como un resultado del mercado laboral. Medirla con precisión, entender sus causas y anticipar riesgos se vuelve clave para proteger la productividad y la sostenibilidad del negocio. Según Buk, software integral de recursos humanos, enfrentar este desafío exige una mirada estructurada basada en datos y toma de decisiones estratégicas. De cara a 2026, las organizaciones que busquen gestionar la rotación de manera efectiva deberían concentrarse en cinco frentes clave:

1. Medición estratégica del índice de rotación

Diferenciar entre rotación voluntaria, involuntaria e interna permite identificar patrones por área, nivel jerárquico o antigüedad. Esta segmentación ayuda a detectar focos críticos y anticipar riesgos de salida.

2. Análisis estructurado de las causas de desvinculación

Las entrevistas de salida deben convertirse en una fuente de información estratégica. Identificar tendencias relacionadas con liderazgo, desarrollo profesional, condiciones laborales o expectativas incumplidas permite tomar decisiones basadas en evidencia y no en percepciones aisladas.

3. Cuantificación real del costo de la rotación

Dimensionar el impacto financiero implica sumar liquidaciones, procesos de selección, tiempos de vacancia, curva de aprendizaje y pérdida temporal de productividad. Cuando este costo se mide con rigor, la rotación deja de ser un dato administrativo y se convierte en una variable estratégica. Conozca también: Colombia, entre los países de la Ocde con más días festivos en 2026, pero menos vacaciones

4. Fortalecimiento de estrategias de retención

Planes de carrera claros, oportunidades de formación, reconocimiento continuo y coherencia entre expectativas y realidad laboral reducen la probabilidad de renuncias inesperadas y fortalecen la permanencia del talento clave.

5. Revisión del proceso de ingreso y alineación cultural