Se les acabó la guachafita: cerraron cuatro discotecas que funcionaban hasta la madrugada en La Estrella

Se acabaron las discotecas funcionando las 24 horas en el municipio de La Estrella. La administración municipal confirmó el cierre de cuatro establecimientos nocturnos conocidos como ‘remataderos’, ubicados en el sector de Stock Sur, tras incumplir la normativa vigente sobre uso del suelo.

Según explicó el alcalde de La Estrella, Mario Gutiérrez, la decisión se sustenta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), aprobado en 2023, el cual prohíbe la actividad económica relacionada con la venta y consumo de licor en el polígono donde operaban estos establecimientos.

“En el mes de mayo del año 2025, se le dio un plazo de dos meses a todos los establecimientos de comercio del municipio para que renovaran su viabilidad de uso del suelo. Estas discotecas, al no poder renovar su viabilidad, porque la actividad estaba prohibida, debieron cerrar sus establecimientos de comercio”, señaló el mandatario local.

Además, la Alcaldía informó que otros locales recibieron cierre definitivo tras acumular tres sanciones por infracciones a la Ley 1801, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, relacionadas con desórdenes, ruidos excesivos y otras conductas contrarias a la convivencia.

Por su parte, la secretaria de Planeación de La Estrella, Tatiana Ceballos, explicó que con el cierre de los establecimientos nocturnos se busca garantizar la armonía entre los distintos usos del suelo. Según indicó, el PBOT prohíbe este tipo de actividades en zonas donde se prioriza el uso residencial, como parte de un modelo que apunta a una ciudad más resiliente y armónica, en equilibrio con el medio ambiente y con una ocupación del territorio acorde con las nuevas dinámicas del municipio.

Con estas medidas, la administración municipal aseguró que actualmente no existe en La Estrella ningún establecimiento nocturno funcionando de manera continua durante las 24 horas, una práctica que, según las autoridades, se mantenía desde hace más de 15 años.

El gobierno local reiteró que los controles continuarán con el objetivo de garantizar el orden, la legalidad y la tranquilidad de los residentes, especialmente en sectores que por años fueron foco de quejas ciudadanas por problemas de convivencia y seguridad.