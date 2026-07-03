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Cayó en Antioquia alias Kokin, presunto integrante de ‘Los Saggy’ requerido por Interpol

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Bogotá y su homóloga en Costa Rica.

  • Óscar David Román Ovares era buscado mediante una notificación internacional por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO Cortesía.
    Óscar David Román Ovares era buscado mediante una notificación internacional por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. FOTO Cortesía.
El Colombiano
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hace 24 minutos
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En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y las autoridades de Costa Rica, fue retenido en el municipio de Sabaneta, Antioquia, el ciudadano costarricense Óscar David Román Ovares, quien era buscado mediante una notificación internacional por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre, conocido con el alias de ‘Kokin’, sería uno de los principales integrantes de la organización criminal transnacional ‘Los Saggy’, señalada de coordinar operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas y el lavado de activos.

Lea más: El prontuario de alias Botija, del Tren de Aragua, quien gritó “me quieren matar” cuando lo extraditaron

Las autoridades también vinculan a ‘Los Saggy’ con la presunta adquisición de negocios y vehículos de alta gama para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de actividades ilícitas. Además, son investigados por su supuesta responsabilidad intelectual y material en al menos 22 homicidios cometidos en Costa Rica.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Bogotá y su homóloga en Costa Rica, así como al trabajo de inteligencia, vigilancia y seguimiento adelantado por la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que el uso de las bases de datos de Interpol y el apoyo de fuentes humanas especializadas fueron determinantes para ubicar al fugitivo en territorio antioqueño.

Tras su retención, el ciudadano costarricense fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de extradición para que sea enviado a Costa Rica, donde deberá comparecer ante la justicia.

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