Video | ¡Daniel Arcila está intratable! El colombiano anotó por quinto partido consecutivo; ¿merece selección?

El Club León de Guanajuato, equipo que dirige Javier Gandolfi, acumula cinco victorias consecutivas, esto en gran parte gracias a Daniel Arcila. El mediapunta colombiano de 24 años de edad sumó mínimo un gol en los últimos 5 partidos de “La Fiera”; este pasado lunes 17 de agosto fue el encargado de abrir el marcador en el duelo contra Necaxa por la cuarta fecha de la Liga de México.
Al minuto 27 de partido, Arcila recibió un balón a espaldas de los defensores rivales y, aprovechando la mala salida del guardameta Luis Jiménez, puso el 1-0 en el Estadio Victoria. En un duelo que hasta ese momento estaba para cualquiera de los dos equipos y donde la intensidad aumentaba progresivamente, el oriundo de Mariquita, Tolima, apareció para darle tranquilidad al León.