Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander

El Ministerio de Defensa informó que sospecha de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la autoría del secuestro de tres investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, perpetrado en Norte de Santander.

La entidad gubernamental indicó que el crimen “estaría relacionado presuntamente con integrantes de la estructura Camilo Torres del ELN”, y señaló directamente a un terrorista apodado “Firulais” y su jefe “Zorrito”.

El secuestro ocurrió en la tarde de este lunes festivo 17 de agosto, cuando los policías se movilizaban en un automóvil Chevrolet Spark por la vía que comunica al municipio de Ocaña con Cúcuta.

En ese momento fueron interceptados por hombres armados en dos vehículos, que se los llevaron en una camioneta gris, de acuerdo con un video posteado en redes sociales.

Antes de su partida, los secuestradores pintaron grafitis en el Spark, alusivos a la guerrilla de las Farc. La nueva hipótesis planteada por el MinDefensa apunta entonces a que esto fue un intento de distracción por parte del ELN, para confundir a las autoridades.