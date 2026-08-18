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Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander

Las víctimas son investigadores de la Dijín, según el reporte del Ministerio de Defensa.

  • Este es el automóvil en el cual iban los tres policías de la Dijín; los secuestradores le pintaron grafitis alusivos a las Farc. FOTO: CORTESÍA.
    Este es el automóvil en el cual iban los tres policías de la Dijín; los secuestradores le pintaron grafitis alusivos a las Farc. FOTO: CORTESÍA.
  • Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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El Ministerio de Defensa informó que sospecha de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la autoría del secuestro de tres investigadores de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía, perpetrado en Norte de Santander.

La entidad gubernamental indicó que el crimen “estaría relacionado presuntamente con integrantes de la estructura Camilo Torres del ELN”, y señaló directamente a un terrorista apodado “Firulais” y su jefe “Zorrito”.

El secuestro ocurrió en la tarde de este lunes festivo 17 de agosto, cuando los policías se movilizaban en un automóvil Chevrolet Spark por la vía que comunica al municipio de Ocaña con Cúcuta.

En ese momento fueron interceptados por hombres armados en dos vehículos, que se los llevaron en una camioneta gris, de acuerdo con un video posteado en redes sociales.

Antes de su partida, los secuestradores pintaron grafitis en el Spark, alusivos a la guerrilla de las Farc. La nueva hipótesis planteada por el MinDefensa apunta entonces a que esto fue un intento de distracción por parte del ELN, para confundir a las autoridades.

Los secuestrados fueron el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Édinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado. Los tres son integrantes del Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dijín, y estaban desplegados en Norte de Santander para investigar a los grupos criminales de esa región fronteriza con Venezuela.

En esa zona las estructuras más activas son el frente de guerra Nororiental del ELN, al cual está integrado el citado frente Camilo Torres; y el frente 33 de la disidencia de las Farc autodenominada Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).

“A quienes los mantienen secuestrados les decimos: la vida e integridad de nuestros policías es responsabilidad de sus captores. El Estado no se intimida ni retrocede ante el secuestro. Quienes ordenaron y ejecutaron este crimen responderán ante la justicia”, recalcó el Ministerio de Defensa en X.

Y añadió que “este hecho sería una retaliación por los contundentes golpes contra los grupos armados en el Catatumbo. El Estado no se intimida ni retrocede: quienes atenten contra nuestros policías enfrentarán toda la fuerza de la institucionalidad y responderán ante la justicia”.

Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander

Es importante recordar que el primer bombardeo realizado en el gobierno de Abelardo de la Espriella fue el pasado 10 de agosto, justamente contra el ELN, en la frontera de los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander.

El ataque dejó dos presuntos insurgentes muertos y tres civiles heridos, según la Defensoría del Pueblo.

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Actualmente hay 15 miembros de la Fuerza Pública secuestrados por grupos terroristas, incluyendo a dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, a quienes el ELN les aplicó un “juicio revolucionario” y “los condenó” a permanecer en cautiverio.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: No paran los secuestros: ahora la víctima es el director de la orquesta Los Bacanes del Sur.

BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Quiénes son los tres investigadores de la Dijín secuestrados en Norte de Santander?
Los secuestrados son el mayor Fredy Alexis Russi González, el patrullero Édinson Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Érica Tatiana Monroy Hurtado. Los tres pertenecen al Grupo Antiterrorista (Grate) de la Dijín y estaban en Norte de Santander realizando labores de investigación contra grupos criminales.
¿Por qué el Gobierno sospecha que el ELN secuestró a los tres investigadores de la Dijín?
El Ministerio de Defensa considera que el secuestro estaría relacionado con integrantes de la estructura Camilo Torres del ELN, debido a las investigaciones que adelantaban los policías contra grupos armados en la región y a la hipótesis de que el hecho sería una retaliación por recientes operaciones militares contra estas organizaciones.
¿Cuántos miembros de la Fuerza Pública permanecen secuestrados en Colombia?
Quince integrantes de la Fuerza Pública permanecen secuestrados por grupos terroristas. Entre ellos hay dos agentes del CTI de la Fiscalía, quienes fueron sometidos por el ELN a un denominado “juicio revolucionario” y condenados a permanecer en cautiverio.

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