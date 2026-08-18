Video | Denuncian a Yeferson Cossio por manipular arma de la Policía en Chocó

El protagonista del video es el creador de contenido Yeferson Cossio, quien viajó al Chocó como parte de una iniciativa privada que logró movilizar 40 toneladas de mercados y otras ayudas para las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.
Las imágenes que posteriormente circularon en redes sociales muestran a Cossio sosteniendo un fusil de dotación oficial de la Fuerza Pública. Mientras tiene el arma en sus manos, el creador de contenido hace un baile con el fusil que los usuarios califican de “vulgar” y gesticula frente a las cámaras que están registrando la escena.
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Durante varios segundos, el arma permanece en sus manos mientras continúa con los movimientos, antes de devolvérsela a una uniformada. Inmediatamente después, otro integrante de la Policía se acerca a Cossio para tomarse una fotografía con él, todo esto quedó registrado en video.