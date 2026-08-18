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Video | Denuncian a Yeferson Cossio por manipular arma de la Policía en Chocó

Durante la entrega de ayudas humanitarias, Cossio sostiene un fusil de la Policía y baila frente a las cámaras, una escena cuestionada en redes y calificada como “vulgar”.

  • Yeferson Cossio manipuló fusil de la Policía durante entrega de ayudas en Chocó. Foto: captura de video redes sociales @ClauRomeroNader
    Yeferson Cossio manipuló fusil de la Policía durante entrega de ayudas en Chocó. Foto: captura de video redes sociales @ClauRomeroNader
El Colombiano
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hace 2 horas
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El protagonista del video es el creador de contenido Yeferson Cossio, quien viajó al Chocó como parte de una iniciativa privada que logró movilizar 40 toneladas de mercados y otras ayudas para las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó.

Las imágenes que posteriormente circularon en redes sociales muestran a Cossio sosteniendo un fusil de dotación oficial de la Fuerza Pública. Mientras tiene el arma en sus manos, el creador de contenido hace un baile con el fusil que los usuarios califican de “vulgar” y gesticula frente a las cámaras que están registrando la escena.

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Durante varios segundos, el arma permanece en sus manos mientras continúa con los movimientos, antes de devolvérsela a una uniformada. Inmediatamente después, otro integrante de la Policía se acerca a Cossio para tomarse una fotografía con él, todo esto quedó registrado en video.

El episodio ocurrió mientras continuaban las labores de atención a las comunidades afectadas por el terremoto. La escena generó cuestionamientos por la decisión de permitir que un civil manipulara un arma de dotación de la Fuerza Pública y por “el uso obsceno” que Cossio hizo del fusil durante la grabación, al convertir un elemento destinado a la seguridad de los ciudadanos en parte de un baile irrespetuoso frente a las cámaras.

La representante a la Cámara Claudia Romero Nader cuestionó públicamente lo ocurrido. “¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?”, preguntó.

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La congresista agregó: “Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”.

Denuncia ante la Fiscalía y solicitudes de investigación

Romero Nader aseguró posteriormente que presentó una denuncia penal contra Cossio ante la Fiscalía General de la Nación y que puso el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Verificación de la ONU.

La representante también pidió revisar la actuación de la uniformada que aparece entregándole el fusil al creador de contenido: “Adicionalmente, se le puede abrir proceso disciplinario a la oficial que le entrega el arma, el fusil de dotación, a este tipejo”, manifestó Romero Nader.

Y cerró su cuestionamiento con una precisión sobre el contexto en el que ocurrió la escena: “Este tema de las donaciones se respeta, las ayudas humanitarias se respetan y la seguridad de la gente está primero”.

El equipo de Cossio dice que hubo autorización

Ante la polémica, el equipo del creador de contenido sostuvo que Cossio tuvo autorización de los uniformados para sostener el arma. Según declaraciones entregadas a Semana, reconocieron que un arma institucional no debería terminar en manos de un particular, pero aseguraron que durante el episodio no existió riesgo para las personas presentes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Yeferson Cossio fue denunciado ante la Fiscalía?
Yeferson Cossio fue denunciado por aparecer manipulando un fusil de dotación de la Policía durante una jornada de ayudas humanitarias en Chocó. La denuncia cuestiona que un civil tuviera acceso a un arma oficial y busca que las autoridades determinen si hubo alguna conducta irregular.
¿Cuántas ayudas llevó Yeferson Cossio a los damnificados del terremoto en Chocó?
La iniciativa privada liderada por Cossio movilizó 40 toneladas de mercados y ayudas para las familias damnificadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026.
¿Qué dijo el equipo de Yeferson Cossio sobre el video con el fusil?
El equipo de Cossio sostuvo que hubo autorización de los uniformados y afirmó que el episodio no representó ningún riesgo para las personas que estaban en el lugar. También reconoció que un arma institucional no debería terminar en manos de un particular.

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