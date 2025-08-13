x

Cayó el MiLoto en Jardín, Antioquia, y un campesino se ganó una millonada con estos números

El tiquete ganador del 11 de agosto fue vendido en un Gana de forma manual.

    Un hombre en Jardín, Antioquia, acertó cinco números de la lotería.
El Colombiano
El Colombiano
13 de agosto de 2025
bookmark

La fortuna ha vuelto a sonreír en el suroeste antioqueño. Un habitante del municipio de Jardín se convirtió en el más reciente millonario del país al acertar las balotas del sorteo 0378 de MiLoto. Este afortunado, campesino de Jardín se llevó un premio de $330 millones.

Entérese: Con estos números cayó el premio más grande en la historia de MiLoto; el ganador lo compró en Ciudad Bolívar

El tiquete ganador, que fue vendido por la red comercial aliada Gana, se adquirió bajo la modalidad manual. Los números que llevaron a la suerte a este nuevo millonario fueron el 05, 11, 13, 27 y 32. El sorteo se llevó a cabo el pasado lunes 11 de agosto.

En total, el sorteo 0378 de MiLoto distribuyó más de $414 millones en premios a jugadores en diversas regiones de Colombia. Tras la entrega de este premio mayor, el acumulado de MiLoto se reinicia en $120 millones a partir de este martes, 12 de agosto.

Desde el inicio de su concesión MiLoto ha entregado más de $28.211 millones en premios. Además, ha destinado una suma significativa de $12.993 millones al sistema de salud de Colombia a través de impuestos.

Para aquellos interesados en tentar a la suerte, MiLoto ofrece dos modalidades de juego: los apostadores pueden elegir manualmente cinco balotas del 1 al 39 sin repetir números, o pueden optar por la vía automática, donde el sistema genera los números. Los tiquetes de MiLoto se pueden adquirir cómodamente desde el celular o computador a través de baloto.com y la aplicación de Baloto, o en más de 43.000 puntos en todo el país, incluyendo Su Red, SuperGIROS y las principales cadenas de grandes superficies.

Siga leyendo: La millonada que se ganó Giovanny Ayala en chance, ¿qué hará con el dinero?

En caso de resultar ganador, es fundamental presentarse con el tiquete en perfecto estado. Para premios menores a $8.000.000, solo se requiere el tiquete. Sin embargo, si el valor del premio supera los $7.718.984, el ganador deberá presentar el tiquete original, su documento de identidad, una copia del mismo y el formulario de pago de premios obligatorio en una sucursal fiduciaria autorizada.

