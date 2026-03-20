Polémica en Urabá por padre indígena al que castigaron con cepo por abrir una escuela

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que por lo menos 64 niños de un resguardo indígena ubicado en la subregión del Urabá antioqueño continúan sin ir a la escuela por decisión de sus autoridades.

La situación salió a flote luego de que se conociera un video en el que uno de los padres de familia de los menores, inconforme con la medida, fue grabado forzando la puerta de un salón para que los menores pudieran entrar.

Le puede interesar: ¿Por qué la minga indígena duró menos de 48 horas en Medellín? Estas son las razones

Pese a que muchos otros padres celebraron la acción de protesta entre aplausos, el gesto no cayó nada bien entre las autoridades indígenas, que lo interpretaron como un hecho de desobediencia y procedieron a castigar al padre de familia.

También en imagen quedó captado cómo el hombre fue sometido al castigo del cepo, en el que uno de sus pies es aprisionado por largas horas.