Cartel de los 20 más buscados del frente 36 de las disidencias en Antioquia: al primero lo capturaron paseando en Tolima

Alias Yuber Yuca, presunto integrante de esta estructura, estaba de permiso en Mariquita, Tolima, cuando las autoridades lo capturaron. Quedan otros 19 nombres en la lista presentada por la Policía.

    Este es el cartel de los más buscados del frente 36 de las disidencias de las extintas Farc en Antioquia. FOTO Cortesía Policía Antioquia
    Alias Yuber Yuca, presunto integrante de las disidencias, fue capturado en Mariquita, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
26 de agosto de 2025
Tras el ataque de la semana pasada al helicóptero de la fuerza pública en Amalfi, Nordeste antioqueño, que dejó 13 policías fallecidos, las autoridades publicaron un nuevo cartel de los más buscados presuntos integrantes del frente 36 de las disidencias de las extintas Farc, grupo armado organizado al que se le atribuye el atentado.

Le puede interesar: Líder social de Remedios, Antioquia, ya cumple dos semanas secuestrado: organismos humanitarios mediarían su liberación

En la lista se encuentran 20 personas con alias como Chejo, Pablo, Guaricho, Samir, Primo gay, el barbado, Macoco, Bruno, Samir, Guillermino, Paicero, Pisa suave, Cinco, Darlinson, Venezuela, Pimpón y Galy, entre otros. El cartel fue presentado este lunes 25 de agosto por el Departamento de Policía Antioquia, desde donde también anunciaron la primera captura de uno de los reseñados.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, indicó que fueron casi cuatro años de investigaciones para materializar la orden de captura en contra de Yuber Arbey Vera Vera, alias Yuber Yuca, quien es el presunto cabecilla de comisión del frente 36 de las mencionadas disidencias, bloque Magdalena Medio.

De acuerdo con el comandante, el hombre fue capturado en Mariquita, en el departamento del Tolima, donde se encontraba tras dejar Antioquia luego de que le dieran un permiso de salida. De hecho, al momento del operativo, se encontraba con varios de sus familiares. Este se desarrolló el pasado 23 de agosto, en la vereda Todos los Santos, de ese municipio tolimense.

Alias Yuber Yuca, presunto integrante de las disidencias, fue capturado en Mariquita, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia
Alias Yuber Yuca, presunto integrante de las disidencias, fue capturado en Mariquita, Tolima. FOTO Cortesía Policía Antioquia

“Yuber Yuca” era requerido por la justicia como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y porte de armas de uso personal agravado. El coronel Rico Guzmán explicó que este hombre tiene injerencia criminal especialmente en San Andrés de Cuerquia, Briceño y Yarumal, municipios del Norte antioqueño.

Lea también: Condenan a miembro de la banda criminal “La 40” por homicidio de líder comunal de Castilla

Alias Yuber Yuca habría ingresado a las disidencias de las extintas Farc desde 2017 y habría sido promovido en 2021 como cabecilla de comisión. Las autoridades lo señalan de, presuntamente, haber ordenado homicidios selectivos, ejercido control territorial, manejado finanzas ilícitas y coordinado movilizaciones criminales.

Uno de los casos por los cuales se expidió la orden de captura en su presunta participación en el homicidio de Gustavo Albeiro Correa Gutiérrez, ocurrido el 17 de abril de 2019, en la vereda La Mina, ubicada en el municipio de Briceño. Hay otros asesinatos que están en proceso de investigación y que podrían ser también atribuidos al ahora procesado.

El coronel también aseguró que “Yuber Yuca” había aparecido en el cartel de los más buscados en abril de este año, pero su captura fue posible tras aparecer por segunda vez en el reciente cartel que las autoridades difundieron tras el ataque al helicóptero en Amalfi.

Desde el Departamento de Policía Antioquia hicieron un llamado a las personas que tengan cualquier información que permita la captura de los demás presuntos delincuentes incluidos en el cartel de los más buscados a que se comuniquen con las líneas 321 394 7094, 314 361 9819, a la 165 del Gaula, o al correo electrónico deant.sijin@policia.gov.co. La información se maneja con absoluta reserva.

Siga leyendo: Ellos son los 14 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia este 2025

