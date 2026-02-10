¿Y Antioquia qué? Petro dejó por fuera al departamento al referirse a crisis por lluvias

Hay detalles que cuentan y más cuando se trata de emergencias. Este lunes, el presidente Gustavo Petro generó desconcierto entre varios municipios, organismos de socorro y autoridades en Antioquia al dejar por fuera al departamento de un balance de la crisis por lluvias que entregó a la Corte Constitucional, en su cruzada para revivir su criticado decreto de emergencia económica. Lea también: Por aire y río llegan las ayudas a Urabá: las lluvias ya dejan 45 derrumbes y 22 pérdidas de banca El gesto, que si bien para muchos parecería no revestir mayor importancia, reavivó el malestar entre muchos de los que vienen haciéndole frente a la emergencia en el departamento, quienes consideran que el detalle refuerza la idea de que el gobierno central se estaría limitando a lo estrictamente necesario y tiene mayor atención en otras latitudes. El desplante se desprende de una carta firmada por el presidente y dirigida a la Corte Constitucional, en la que le pidió a ese alto tribunal levantar la suspensión que frenó su declaratoria de emergencia económica.

El documento, que no consta de más de tres páginas, fue enviado electrónicamente durante la tarde del pasado lunes 9 de febrero y allí el presidente enumeró sus razones por las que debería revertirse la suspensión. “Me dirijo a ustedes como Presidente de la República, con respeto profundo por la Corte Constitucional y por el papel esencial que cumple en la defensa de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Pero también les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”, expresó. Siga leyendo: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día A lo largo de su escrito, el primer mandatario sostuvo que desde que se suspendió la emergencia económica el panorama del país se habría “agravado de forma acelerada y dolorosa” y aludió especialmente a la crisis por lluvias por la que atraviesan varias regiones. “En los departamentos de Córdoba y Sucre: han muerto al menos catorce personas. Más de nueve mil viviendas han sido destruidas. Cerca de cincuenta mil familias, unas trescientas mil personas, han resultado afectadas. Más de treinta y cinco mil hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares”, escribió el presidente. A renglón seguido, Petro señaló que, de estar en vigor la emergencia económica emitida a través del Decreto Legislativo 1390 de 2025, podría actuarse con mayor rapidez.

“Cada día que pasa sin contar con todas las herramientas constitucionales disponibles significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente”, añadió. Más allá de la delicada petición de la carta, que ya suscita consternación entre muchos de los gobernadores que se opusieron a la emergencia económica, en Antioquia causó sorpresa que el departamento ni siquiera clasificara para una enumeración del presidente, esto sin importar que son al menos 14 municipios en emergencia, sobre todo del Urabá, y por lo menos 9.147 familias damnificadas. Le puede interesar: Sin pruebas, Petro señaló a embalses de Urrá e Hidroituango por crisis invernal en Antioquia, Chocó y el Caribe colombiano El desplante del presidente tiene múltiples matices. Conocedores de la atención de la emergencia por las actuales lluvias advierten que, si bien el Gobierno Nacional sí ha estado en contacto con las autoridades municipales y departamentales en Antioquia, el despliegue en el departamento distaría mucho del de Sucre y Córdoba, este último escenario incluso de un consejo de ministros. En el caso de Antioquia, explican, el principal apoyo que ha prestado el gobierno central ha sido a través de la Ungrd, sobre todo en cuanto a la coordinación de vuelos con la Fuerza Aérea para distribuir los kits y ayudas humanitarias.