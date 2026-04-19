Capturan en Antioquia a enlace del Tren de Aragua con mafias europeas

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Interpol, fue capturado en zona rural del municipio de Donmatías un hombre señalado como pieza clave en las redes del narcotráfico transnacional. De acuerdo con las autoridades, el detenido sería el enlace entre una facción del Tren de Aragua y mafias europeas, lo que lo convierte en un actor estratégico en el envío de droga hacia mercados internacionales. Aunque la identidad del capturado no ha sido revelada oficialmente, se conoció que era requerido por la justicia de España, donde fiscales e investigadores lo vinculan con el denominado “Clan de los Gallegos”, una estructura asociada al Tren de Aragua. Según las pesquisas, su rol consistía en articular operaciones logísticas entre organizaciones criminales en América Latina y redes delictivas en Europa, facilitando el tráfico de estupefacientes a gran escala. El operativo se desarrolló en una zona rural del norte de Antioquia, donde unidades de inteligencia venían haciendo seguimiento al sospechoso desde hacía varios meses. La captura se logró sin mayores contratiempos y, según el reporte oficial, forma parte de una estrategia más amplia para golpear las estructuras del narcotráfico que operan más allá de las fronteras colombianas.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, confirmó la importancia de la detención a través de sus redes sociales. “Cae enlace clave del narcotráfico transnacional. Este hombre fungía como puente logístico entre el ‘Clan de los Gallegos’ y mafias europeas”, señaló el alto oficial, quien además destacó el papel de la cooperación internacional en el éxito de la operación. De acuerdo con las autoridades, el detenido tendría al menos cinco años de trayectoria en actividades criminales y sería responsable de coordinar envíos de droga mediante rutas que conectan Suramérica con el continente europeo. Su captura representa, según la Policía, un golpe significativo a las redes que han diversificado sus métodos para evadir los controles de las autoridades. Tras su detención, el hombre será puesto a disposición de las autoridades judiciales en Colombia para iniciar el proceso de legalización de captura y eventual judicialización. Paralelamente, se espera que se activen los canales diplomáticos y legales para avanzar en su extradición hacia España, país que lo requiere por delitos relacionados con el narcotráfico.