Capturan en Antioquia a enlace del Tren de Aragua con mafias europeas

En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Interpol, fue capturado en zona rural del municipio de Donmatías un hombre señalado como pieza clave en las redes del narcotráfico transnacional. De acuerdo con las autoridades, el detenido sería el enlace entre una facción del Tren de Aragua y mafias europeas, lo que lo convierte en un actor estratégico en el envío de droga hacia mercados internacionales.
Aunque la identidad del capturado no ha sido revelada oficialmente, se conoció que era requerido por la justicia de España, donde fiscales e investigadores lo vinculan con el denominado “Clan de los Gallegos”, una estructura asociada al Tren de Aragua. Según las pesquisas, su rol consistía en articular operaciones logísticas entre organizaciones criminales en América Latina y redes delictivas en Europa, facilitando el tráfico de estupefacientes a gran escala.
El operativo se desarrolló en una zona rural del norte de Antioquia, donde unidades de inteligencia venían haciendo seguimiento al sospechoso desde hacía varios meses. La captura se logró sin mayores contratiempos y, según el reporte oficial, forma parte de una estrategia más amplia para golpear las estructuras del narcotráfico que operan más allá de las fronteras colombianas.