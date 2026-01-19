Golpe a grupos armados en el Bajo Cauca antioqueño: tres capturados y dos laboratorios de pasta de coca destruidos

El Ejército, en conjunto con la Policía Nacional, presentó dos de sus más recientes operaciones en el Bajo Cauca antioqueño, con las que afectaron a estructuras criminales como el Clan del Golfo y el ELN.

La primera se llevó a cabo en la vereda Puerto Jobo del municipio de Zaragoza, donde se capturó en flagrancia a alias “Cocoliso”, “el Oso” y “Costa”, quienes según las autoridades son presuntos integrantes del Clan del Golfo. Los tres estarían implicados en delitos como sicariato y la comercialización de estupefacientes en El Bagre y Zaragoza.

Una vez fueron detenidos, se les incautaron 291 dosis de cocaína y 183 cigarrillos de marihuana, avaluados aproximadamente en $14 millones. También tenían en su posesión dinero en efectivo y dos celulares hurtados.