Exrector de colegio capturado en Antioquia, señalado de abusar de sus estudiantes

El hombre fue denunciado hace seis años; siempre trabajo en colegios del norte del departamento. Habría abusado de un niño de apenas 11 años.

  • Hombre de 66 capturado por acceso carnal violento. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
    Hombre de 66 capturado por acceso carnal violento. FOTO: CORTESÍA POLICÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

La Policía capturó a un hombre 66 años, pensionado del magisterio, quien fue rector y docente de varios colegios en la subregión del norte de Antioquia, por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en Santa Rosa de Osos.

Puede leer: Denuncian al sargento retirado Alexander Chalá por presunto delito sexual con menor de 14 años

Desde el año 2019, el hombre enfrentaba un proceso judicial tras ser señalado de haber cometido actos de índole sexual contra un menor de edad en el marco de sus funciones académicas.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría aprovechado su rol como educador para someter al menor, de tan solo 11 años, valiéndose presuntamente de sustancias que lo dejaron en estado de indefensión. La denuncia fue instaurada, tras evidenciar signos de abuso, lo que permitió activar los protocolos de protección a la infancia y adolescencia.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Osos, que avanza en la judicialización del caso.

Le puede interesar: Congresista denunció que depredador sexual extranjero lleva dos años libre en Medellín sin que la justicia lo condene

Hombre abusaba de su hija pequeña en el Nordeste

Después de varios años de presuntos abusos sexuales en contra de su hija, de 3 años, las autoridades procedieron la semana pasada con la captura de un hombre en el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño.

Luego de que familiares y vecinos reportaran la situación contra la pequeña, quien presentó un notorio cambio de actitud, las autoridades comenzaron con las investigaciones y, acto seguido, procedieron con la captura.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, explicó que “la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) logró la captura por orden judicial de un ciudadano de nacionalidad venezolana, requerido por el delito de acto sexual con menor de 14 años”.

Para evitar que se presenten hechos aberrantes como el mencionado, desde la Policía Nacional se anunció que se habilitaron la línea de emergencias 123 Antioquia, además de los canales habilitados para recibir todo el apoyo jurídico y psicosocial.

