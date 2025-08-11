¿A dónde iba con tanto billete? Policía capturó a un hombre en un bus en Antioquia que llevaba $250 millones en una mochila

La Policía en Antioquia anunció otra captura tras un operativo de Tránsito y Transporte en la autopista Medellín - Bogotá, cuando los uniformados encontraron a un pasajero con una mochila cargada de billetes.
El hecho ocurrió en la madrugada del 10 de agosto, a las 2:45 a.m., cuando los uniformados abordaron un bus intermunicipal en el kilómetro 34+400, sector El Paraíso. En el vehículo ubicaron a un pasajero con un morral, a quien tras hacerle una inspección le encontraron $253 millones en efectivo, en una especie de compartimiento hechizo en la mochila. Según la Policía, el hombre no supo aclarar el origen del dinero ni entregó evidencia alguna de que correspondiera a una transacción u algún otro movimiento legal.
Por esa razón fue capturado y el dinero fue puesto bajo custodia de la Fiscalía. “Estamos a la espera también que nos arrojen otras líneas de investigación que nos permita evidenciar si este delito iba para alguna actividad ilícita, en compensación también de los grupos criminales o alguna actividad ilícita que se vaya a adelantar posiblemente con alguna de las estructuras y que pueda servir también para el tema de la corrupción”, manifestó el Coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, Comandante de Policía de Antioquia.