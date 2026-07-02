Cobraban $500.000 para dejarlo repartir alimentos: cayeron dos presuntos integrantes de Los Chatas

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional permitió la captura en flagrancia de dos hombres señalados de integrar el grupo delincuencial organizado Los Chatas, quienes presuntamente extorsionaban a un transportador de alimentos que abastecía tiendas en la zona rural de Girardota.
Los capturados fueron identificados por las autoridades como César Francisco Pérez Ortega, alias Veneco, de 31 años, y Andrés Felipe Grajales García, de 39 años. Ambos deberán responder por los presuntos delitos de extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La investigación comenzó luego de que la víctima denunciara el caso a través de la línea 165 del Gaula. Con esa información, la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Alcaldía de Girardota, desplegó un operativo en la vereda Encenillos.