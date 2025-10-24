¡Al fin Antioquia se anticipa! lanzan campaña antipólvora 40 días antes de diciembre

A pocos días de iniciar diciembre, una de las épocas donde los índices de quemados por pólvora se incrementan en el departamento de Antioquia, las autoridades tomaron la decisión de hacerle frente a esta problemática que dejó el año pasado a 149 personas lesionadas, siendo Medellín el municipio con más casos, con 56 heridos.
Con el fin de anticiparse a esta situación y dejar de ser el departamento líder en cifras de quemados, la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de adelantar su campaña antipólvora, cuya estrategia este año se centra en una metodología más pedagógica, abordando establecimientos educativos de todo el Área Metropolitana y el departamento, mediante un videojuego, una guía didáctica, el cuento ‘Valentín sin pólvora’ e instrumentos para colorear. Esta guía se compartirá a los docentes de 3° a 7°, una experiencia dirigida principalmente para los niños entre 8 y 12 años.
