Camión cayó al río San Juan, en Urabá, mientras se montaba a un planchón artesanal, ¿para cuándo estará listo el puente?

Desde febrero, cuando por las fuertes lluvias colapsó el puente de concreto que quedaba sobre el río San Juan, en San Juan de Urabá, dejando cerca de 7.000 habitantes incomunicados, la comunidad de este municipio se las ha tenido que ingeniar para cruzar el afluente con ayuda de planchones improvisados, que si bien han sido útiles, son apenas unos “pañitos de agua tibia” ante el verdadero problema.

En ocasiones, personas y vehículos logran pasar de un lado a otro, pero en algunos casos ocurren incidentes como el que se reportó esta semana: un camión cayó al agua mientras abordaba uno de los planchones artesanales.

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Al parecer y de acuerdo con versiones de la misma comunidad, el vehículo “se corrió para atrás” una vez estaba sobre el planchón, y una parte del mismo terminó en el río.

Tras lo sucedido, el vehículo, un camión tipo turbo que transportaba agua no solo perdió la carga, sino que también sufrió varios daños en sus componentes mecánicos. Por fortuna, el conductor resultó ileso.

Lo más delicado del asunto es que los habitantes de San Juan de Urabá señalan que no es el primer hecho que involucra un automotor. Incluso, el pasado fin de semana otro camión que estaba cargado de plátano y que iba en el planchón, casi termina en el agua.

A raíz de los incidentes repetitivos, la comunidad le solicita una intervención urgente a Invías -que es la entidad encargada debido a que este tramo hace parte de la red vial nacional- para que tomen medidas de fondo, y así se reduzca el riesgo del cruce en este punto tan crítico.