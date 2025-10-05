Buscan a María Camila Arango, joven desaparecida en Bello, Antioquia

Desde hace más de una semana no se sabe nada de su paradero. María Camila Arango fue vista por última vez vestida con jean azul, camisa blanca, suéter negro y un bolso rosado, según informó su familia.

Es de tez blanca, delgada, alta, con el cabello corto, tiene lunares visibles en el rostro y un tatuaje en el antebrazo.

La joven, que vive en el norte del Valle de Aburrá, salió de su casa en Bello y no regresó. Desde entonces, su familia ha iniciado una intensa búsqueda, compartiendo afiches en redes sociales y acudiendo a las autoridades.

Lea más: Municipio de Bello, condenado de nuevo a indemnizar a víctimas de la tragedia que dejó 80 muertos hace 15 años

“Cualquier información puede ayudarnos a traerla de vuelta”, es el mensaje que acompaña la campaña de búsqueda que circula en redes. Quienes puedan aportar datos sobre su ubicación pueden comunicarse al número 314 865 6789.

Las autoridades locales recomiendan reportar cualquier pista a la línea 123 o a la estación de Policía más cercana.