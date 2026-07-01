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En cementerio de Cáceres, Antioquia, buscan a más de 156 cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado

Del total de cuerpos no identificados, 15 permanecen en bóvedas, 6 en sepulturas y los demás en dos áreas ubicadas en tierra. La Unidad de Búsqueda desarrolla esta labor humanitaria hasta este 7 de julio.

  • La Unidad de Búsqueda pide a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, acercarse al cementerio de Cáceres y compartirla con el equipo. Foto: Cortesía.
    La Unidad de Búsqueda pide a quienes tengan información que pueda contribuir a la identificación de personas desaparecidas o a la localización de nuevos sitios de interés para la búsqueda, acercarse al cementerio de Cáceres y compartirla con el equipo. Foto: Cortesía.
  • La atención en el cementerio de Cáceres se realizará de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. y entre las 2:00 y las 5:00 p. m. Foto: Cortesía.
    La atención en el cementerio de Cáceres se realizará de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. y entre las 2:00 y las 5:00 p. m. Foto: Cortesía.
  • En cementerio de Cáceres, Antioquia, buscan a más de 156 cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un nuevo desafío en el conocimiento de la verdad y la tranquilidad de cientos de familias víctimas del conflicto armado colombiano enfrenta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UNBPD), con el inicio, este miércoles, de la primera fase de intervención forense del cementerio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, en la cual esperan encontrar 156 cuerpos.

Del total de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y que habrían sido dejadas en ese camposanto, 15 permanecen en bóvedas, 6 en sepulturas y los demás en dos áreas de interés forense ubicadas en tierra. La fase inicial, de tres que comprende el plan de búsqueda, se realizará hasta este 7 de julio.

De acuerdo con la investigación humanitaria y extrajudicial, realizada por el Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia, en el cementerio de Cáceres se encuentran personas desaparecidas en ese municipio, así como en el vecino, Tarazá, y en el corregimiento Puerto Valdivia, de Valdivia, Norte de Antioquia.

La atención en el cementerio de Cáceres se realizará de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. y entre las 2:00 y las 5:00 p. m. Foto: Cortesía.
La atención en el cementerio de Cáceres se realizará de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 12:00 m. y entre las 2:00 y las 5:00 p. m. Foto: Cortesía.

Cáceres representa una particularidad para los investigadores de la Unidad de Búsqueda. Al estar ubicado sobre la troncal a la Costa Atlántica y el río Cauca, los cuerpos de personas asesinadas en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca eran llevados allí. Incluso, consideró Sabina Carmona, investigadora integral de la Unidad, por lo menos, 34 cuerpos fueron recuperados del afluente los inhumaron en el cementerio.

Lea más: Fotografía de un desaparecido de Yarumal hace 17 años permitió reencontrar a su familia, ¿cómo lo lograron?

“Además de la intervención forense estaremos en el municipio recibiendo solicitudes de búsqueda y haciendo muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas que no hayan tenido este procedimiento. En el plan es importante la caracterización de los cementerios principales, y venimos interviniendo los de Cáceres El Bagre, Caucasia y Tarazá”, afirmó la funcionaria.

Varios de los cuerpos fueron recuperados de las aguas del río Cauca por miembros de la comunidad y autoridades locales, por lo que esta intervención aporta, también, a la búsqueda de personas desaparecidas en el Norte.

Entidades y organizaciones como la Mesa Municipal de Víctimas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería Municipal, el hospital Isabel la Católica, la Inspección de Policía, la Gobernación de Antioquia y la Registraduría, están apoyando la intervención en el cementerio municipal de Cáceres

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Diana Vergara es víctima de desaparición forzada. Busca a su madre y a un tío, desaparecidos en Cáceres, una mañana del 24 de diciembre cuando los sacaron de su casa y no regresaron.

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“Me llamaron días después de que se los llevaron, un 31 de diciembre, y me dijeron no que no los buscara. Pero no me quedé quieta y busqué por todos lados. Aquí seguimos y ahora, con el apoyo de muchas mujeres, organizaciones y la Unidad de Búsqueda, nos capacitamos y sacamos este proceso adelante, lo que es muy significativo”, comentó.

El Plan Regional de Búsqueda Bajo Cauca y Valdivia tiene un universo de 1.654 personas desaparecidas. En Antioquia el registro asciende a 27.443 y en Colombia a 136.010 personas desaparecidas.

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