¿Cielo rojo en Caracas tras los terremotos? Esto es lo que pasó

La tarde del martes 30 de junio, mientras Venezuela continuaba enfrentando las consecuencias de los devastadores terremotos que sacudieron al país días atrás, un inusual fenómeno en el cielo de Caracas llamó la atención de cientos de ciudadanos. El firmamento capitalino adquirió una intensa tonalidad rojiza que se extendió durante el atardecer y generó sorpresa, inquietud y múltiples interpretaciones en redes sociales. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios compartieron fotografías y videos del cielo teñido de rojo y naranja. La coincidencia temporal con la emergencia sísmica llevó a algunos internautas a relacionar el fenómeno con los recientes movimientos telúricos, alimentando teorías y especulaciones sobre una posible conexión entre ambos eventos. Puede leer: Polvo del Sahara sobre el Caribe colombiano: Ideam explicó de qué se trata este fenómeno En medio del impacto emocional que ha dejado la tragedia en Venezuela, algunos ciudadanos interpretaron el fenómeno como una señal inusual o un efecto derivado de la actividad sísmica. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que relacione el cambio de color del cielo con los terremotos ocurridos en el país.

¿Qué provocó el cielo rojo en Caracas?

De acuerdo con especialistas en meteorología y óptica atmosférica, el fenómeno observado en Caracas corresponde a un proceso natural conocido como dispersión de Rayleigh, el mismo que explica por qué los atardeceres y amaneceres pueden presentar tonos rojizos o anaranjados.

Este efecto ocurre cuando la luz del sol atraviesa la atmósfera terrestre. La luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro visible, pero cada uno tiene una longitud de onda distinta. Durante el día, cuando el sol está alto, las ondas azules se dispersan con mayor facilidad en la atmósfera, lo que da al cielo su característico color celeste. Lea más: Terremotos en Venezuela: 1.943 muertos, 10.571 heridos y un rescate “milagroso” al sexto día En cambio, al atardecer, el sol se encuentra más bajo en el horizonte y su luz debe recorrer una mayor distancia a través de la atmósfera. En ese trayecto, la mayor parte de las ondas azules y violetas se dispersan antes de llegar a la vista humana, mientras que las ondas rojas y anaranjadas logran atravesar el aire, generando los tonos cálidos que tiñen el cielo. En el caso específico de Caracas, algunos expertos no descartan que la presencia de partículas en suspensión en el aire —como polvo, humo o material proveniente de estructuras colapsadas tras los terremotos— haya intensificado la tonalidad rojiza del atardecer, haciendo el fenómeno aún más llamativo. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Mientras tanto, Venezuela continúa en estado de emergencia por los daños ocasionados por los sismos, con labores de rescate en marcha y una población que sigue atenta tanto a la evolución de la situación como a los fenómenos que acompañan estos días de incertidumbre.

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