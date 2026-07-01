Mauricio Campillo renuncia a la presidencia de Solla tras 17 años de gestión

La compañía Solla anunció un relevo en su alta dirección luego de que su presidente, Mauricio Campillo Orozco, presentara su renuncia al cargo como parte de un proceso de jubilación. La decisión fue aceptada por la junta directiva, que confirmó que la salida del ejecutivo se hará efectiva el 19 de diciembre de 2026, una vez concluya un proceso de transición diseñado para garantizar la continuidad de la administración. En la carta enviada a la junta directiva, a los accionistas y colaboradores, Campillo explicó que su retiro responde al cierre natural de su vida laboral y destacó que la transición había sido acordada previamente con la organización. El directivo aseguró que permanecerá en funciones hasta diciembre para facilitar un empalme “ordenado y responsable”. En su mensaje de despedida, el presidente hizo un balance de los 17 años que estuvo al frente de la empresa. Recordó que asumió el liderazgo en un momento de dificultades económicas y de falta de claridad estratégica, y señaló que durante su gestión Solla diversificó su portafolio, fortaleció sus marcas, consolidó una estrategia de sostenibilidad e impulsó la expansión de sus negocios de proteínas y mascotas, incluyendo el ingreso de productos para este último segmento a mercados internacionales.

¿Qué logros deja Mauricio Campillo en Solla?

Campillo también resaltó los principales indicadores alcanzados durante ese periodo. Según indicó, el empleo en la organización creció más de 350%, los ingresos llegaron a multiplicarse por más de cinco veces en los mejores años de ejecución de la estrategia, el Ebitda aumentó hasta quince veces y la capacidad instalada se expandió cerca de 200%. Afirmó además que uno de los principales legados de su administración fue la construcción de una cultura empresarial enfocada en el desarrollo humano, la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Vale anotar que en 2025, la empresa contabilizó ingresos por $2,37 billones y sumó utilidades por $65.798 millones. Entre los reconocimientos obtenidos por la compañía durante su administración, Campillo mencionó el Premio Colombiano a la Calidad en la Gestión Empresarial, el Premio a la Compañía Exportadora y el reconocimiento al Mérito Empresarial en la categoría de Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial otorgado por La Nota Económica.

Reconocimiento de las directivas