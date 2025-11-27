x

En el cementerio de Jardín, Antioquia, buscan por primera vez restos de personas desaparecidas por el conflicto

La Unidad de Búsqueda pidió a las familias en Jardín y municipios cercanos en el Suroeste que se acerquen para tomar muestras de sangre e intentar devolverles el nombre a esos restos no identificados.

  • En el cementerio de Jardín, Antioquia, hay 25 bóvedas y un osario donde estarían depositados restos de personas desaparecidas. FOTO: CORTESÍA UBPD
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

La búsqueda de restos de personas desaparecidas por el conflicto armado llegó hasta el tranquilo municipio de Jardín, Suroeste antioqueño, donde hasta el próximo 29 de noviembre, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) adelantará la primera fase de intervención forense en el cementerio municipal, en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Suroeste antioqueño.

Según señaló la Unidad de Búsqueda, intervendrán 12 bóvedas para recuperar cuerpos no identificados que corresponderían a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en esta zona de Antioquia.

Lea: Así se reencontraron una madre y su hijo a los que había separado el conflicto en Urabá hace 23 años

Ocho de los cuerpos que serán recuperados en esta primera fase corresponderían a personas de otros municipios de Antioquia y de algunos departamentos de Colombia, que llegaron al suroeste antioqueño para trabajar como recolectores de café y fueron víctimas de hechos de desaparición. Los demás serían personas dadas por desaparecidas en medio de hostilidades.

Para poder tener éxito en la identificación de los restos, poderles dar un nombre y descanso a sus seres queridos, la Unidad de Búsqueda invitó a las familias buscadoras que consideren que sus parientes desaparecidos puedan estar inhumados en este camposanto a que se acercan al cementerio de Jardín para realizar su solicitud de búsqueda y aportar su muestra de ADN a la entidad. La recepción de solicitudes irá hasta el 27 de noviembre, entre las 8 a. m. y las 4 p. m.

También le puede interesar: Con IA reconstruyen rostro de persona desaparecida y muerta en Urabá hace más de dos años para buscar a sus familiares

También hizo un llamado a quienes tengan datos que puedan ayudar a la identificación de personas desaparecidas inhumadas en este cementerio o a la localización de nuevos sitios de interés forense para que se acerquen al camposanto y aporten esta información a los funcionarios de la Unidad de Búsqueda, quienes garantizarán la confidencialidad.

En el cementerio de Jardín, la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda estableció un universo de 26 sitios de interés forense, de los cuales 25 son bóvedas individuales y uno es osario común. Para abordar estos sitios, la entidad planea realizar tres fases de intervención forense.

Conozca: La historia no contada: el Icetex habría sido una idea de Jardín, Antioquia, y no de Bogotá

La Unidad de Búsqueda decidió priorizar la intervención de este cementerio respondiendo a la solicitud de líderes de la comunidad que aportaron datos para caracterizar el camposanto y orientar posibles identidades de los cuerpos allí inhumados.

La intervención del cementerio también, según la entidad, fue posible gracias a los aportes de información de firmantes del Acuerdo de Paz e integrantes de la Corporación Humanitaria Reencuentros; y al apoyo que han brindado la Mesa Municipal de Víctimas, la Alcaldía de Jardín, la Personería Municipal, la parroquia local, la Diócesis de Jericó y la Justicia Penal Militar.

El Plan Regional de Búsqueda del Suroeste antioqueño tiene un universo de 1.693 personas dadas por desaparecidas. En Antioquia la cifra es de 27.442 y en Colombia, de 135.396 personas desaparecidas.

Utilidad para la vida