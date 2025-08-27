Le incautaron carros, fincas y apartamentos en Antioquia a una red que utilizaba empresa de aguacates para lavar plata del narcotráfico

La Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso esta semana medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales, que habrían sido utilizados para ocultar bienes producto del narcotráfico.
De acuerdo con el ente investigador, a través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsito a los recursos ilícitos obtenidos por una organización narcotraficante que enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa. Esto les habría permitido a los articuladores de las operaciones de comercio exterior consolidar un patrimonio ilícito que intentaron ocultar.