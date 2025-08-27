x

Le incautaron carros, fincas y apartamentos en Antioquia a una red que utilizaba empresa de aguacates para lavar plata del narcotráfico

La Fiscalía incautó bienes por más de $143.000 millones en Antioquia a una red de narcotráfico que usaba exportaciones de aguacate para lavar dinero. Le contamos qué propiedades fueron ocupadas y por qué importa este golpe.

  • 46 inmuebles rurales y urbanos fueron confiscados por la Fiscalía. FOTO: CORTESÍA
    46 inmuebles rurales y urbanos fueron confiscados por la Fiscalía. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

La Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso esta semana medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de alta gama y 3 sociedades comerciales, que habrían sido utilizados para ocultar bienes producto del narcotráfico.

Puede leer: En Urabá cayó alias Óscar, narco que movía dos toneladas de droga al mes

De acuerdo con el ente investigador, a través de empresas exportadoras de aguacates, una red criminal ocultó y dio tránsito a los recursos ilícitos obtenidos por una organización narcotraficante que enviaba toneladas de clorhidrato de cocaína a Europa. Esto les habría permitido a los articuladores de las operaciones de comercio exterior consolidar un patrimonio ilícito que intentaron ocultar.

Labores investigativas de la Fiscalía dan cuenta de que con este dinero fueron adquiridos bienes muebles e inmuebles y puestos a nombre de personas cercanas o familiares para evadir el rastreo de las autoridades.

Ante las evidencias del origen ilícito de las propiedades detectadas, un fiscal de la Dirección Especializada de extinción del Derecho de Dominio las afectó con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.

Se trata de 46 inmuebles rurales y urbanos, 18 vehículos de gama alta y 3 sociedades comerciales, que preliminarmente superan en valor los $143.746 millones.

Los bienes fueron ocupados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de unidades del Ejército Nacional, en diligencias realizadas en los municipios de Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó, Antioquia.

Entre los dueños reales de los activos están integrantes de una misma familia, algunos de ellos extraditados a Estados Unidos, donde responden por cargos relacionados con tráfico transnacional de estupefacientes.

Siga leyendo: Capturaron a presunto líder de red que enviaba cocaína a Europa desde Colombia

