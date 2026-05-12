Bello prohibió promover excursiones en colegios públicos para evitar tragedias como la del Liceo Antioqueño

El bus en que volvían de Tolú, con 34 pasajeros y dos conductores, siendo la mayoría estudiantes, se precipitó por un abismo en un tramo de la vía entre Remedios y Zaragoza. De ellos murieron 16 alumnos y un joven de unos 26 años que fungía de conductor.

El 14 de diciembre, vale recordar, en una excursión del Liceo Antioqueño de Bello con la que los alumnos del grado 11 habían celebrado su graduación como bachilleres, hubo un accidente, con el resultado antes anotado.

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En los colegios públicos de Bello quedó prohibida la promoción de paseos o excursiones, como una decisión de la Secretaría de Educación municipal, buscando por todos los medios que no se repita el drama que ocurrió con el fallecimiento de 17 personas, entre ellos 16 alumnos de una institución educativa local hace cinco meses.

Los allegados a las víctimas del accidente de diciembre protestaron hace un mes porque supuestamente la misma empresa estaba en el colegio. FOTO: CORTESÍA

Los allegados a las víctimas del accidente de diciembre protestaron hace un mes porque supuestamente la misma empresa estaba en el colegio. FOTO: CORTESÍA

Inicialmente, la hipótesis fue que se habría tratado de un microsueño del chofer, pero luego tampoco se descartó que el automotor no hubiera estado en condiciones óptimas de trabajo.

El tema todavía es materia de investigación, pues en el curso de los días posteriores al incidente también salieron otros indicios de que pudo haber fallas en la planeación del viaje, en las condiciones del vehículo en que se hizo y en el cumplimiento de las normas de transporte especial.

Luego, hace un mes, algunos deudos de las víctimas de este siniestro protestaron debido a que supuestamente, la firma que les vendió el paquete turístico el año pasado estaría de nuevo en el establecimiento.

Ahora y ante todo esto, la Secretaría de Educación fue enfática en que “no autoriza, avala, ni aprueba ninguna participación o promoción para la realización de excursiones al interior de los establecimientos educativos oficiales, como medida preventiva para salvaguardar la vida, la integridad y el bienestar de los estudiantes”.

Esto lo hizo a través de la Circular 148, que tiene un marco más amplio, porque busca reglamentar lo concerniente a salidas escolares de tipo pedagógico, recreativo, deportivo y cultural, con base en normas de carácter nacional.

Estas, apunta, deben responder estrictamente a fines académicos y formativos, en concordancia con los Proyectos Educativos Institucionales.

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Recalca que las salidas pedagógicas deben estar debidamente planificadas, contar con procesos de verificación documental y garantizar en todo momento la seguridad e integridad de los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad educativa, siendo la institución la responsable de que tanto eso como las condiciones del transporte y la logística se cumplan.