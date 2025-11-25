Banco de Alimentos del Oriente antioqueño se reforzó y le dará comida a más de 23.000 personas

Con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria en los 23 municipios del Oriente antioqueño, fue relanzado el Banco de Alimentos de esta subregión del departamento, que pretende beneficiar a 23.000 personas y atender a 55 instituciones que brindan apoyo a personas mayores, niñas, niños y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos.

La sede, que fue “repotenciada” para tener una mayor cobertura, ahora cuenta con una capacidad de rescate anual de 480 toneladas de alimentos. La novedad pasa por la implementación del programa Recuperación de Excedentes Agrícolas REAGRO, lo que permitirá recuperar frutas y verduras directamente en el campo, aprovechando su ubicación en una zona de alta producción.