Por aire y río llegan las ayudas a Urabá: las lluvias ya dejan 45 derrumbes y 22 pérdidas de banca

Más del 86% de las ayudas humanitarias han sido entregadas al Urabá antioqueño, donde se concentra la mayor afectación por la ola invernal. Conozca aquí las acciones realizadas en medio de la emergencia.

  • Las lluvias han generado el colapso de varias vías. Las ayudas humanitarias han llegado de manera lenta debido al difícil acceso que hay por las condiciones climáticas. FOTO: Cortesía Alcaldía de San Juan de Urabá y Alcaldía de Necoclí
    Las lluvias han generado el colapso de varias vías. Las ayudas humanitarias han llegado de manera lenta debido al difícil acceso que hay por las condiciones climáticas. FOTO: Cortesía Alcaldía de San Juan de Urabá y Alcaldía de Necoclí
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 3 horas
bookmark

La Gobernación de Antioquia avanza en la atención de las emergencias provocadas por las intensas lluvias de la última semana y ya ha entregado 16.019 ayudas humanitarias a más de 9.160 familias damnificadas en 13 municipios del departamento, con una atención prioritaria en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el balance oficial, el 86,8 % de las ayudas se han distribuido en 10 municipios de Urabá, donde las afectaciones por inundaciones, deslizamientos y pérdida de banca han sido más severas. Las entregas se realizaron tanto en zonas urbanas como rurales y comunidades dispersas, incluyendo ayudas que llegaron durante la madrugada de este lunes.

Las ayudas entregadas están compuestas por 7.943 kits de alimentos, 6.552 kits de aseo, 96 kits infantiles y 1.428 colchonetas.

Le puede interesar: Emergencia en Turbo: lancha con seis pescadores se volcó: hay un muerto y otro desaparecido

Persisten las lluvias y el riesgo

El Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (Sama) informó que para esta semana (del 9 al 13 de febrero) se esperan lluvias de variados acumulados en gran parte del territorio, con los mayores registros previstos en las zonas occidental y sur del departamento. Según el pronóstico, el martes y el jueves serían los días con mayores acumulados de lluvia.

Por su parte, el director encargado del Dagran, Daniel Galeano Tamayo, explicó que además de la entrega de ayudas humanitarias, la entidad continúa acompañando a los consejos municipales de gestión del riesgo, realizando visitas técnicas en zonas de posible amenaza y apoyando la administración de la atención de las emergencias.

Entérese: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día

Vías afectadas

En materia de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia mantiene 37 frentes de maquinaria amarilla activos en todo el departamento, de los cuales 15 están desplegados en Urabá, específicamente en los municipios de Turbo, Carepa, Apartadó, San Pedro de Urabá, Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí.

En esta subregión, 190 kilómetros de vías departamentales presentan afectaciones, con 22 pérdidas de banca, principalmente en los corredores Arboletes–San Pedro de Urabá, San Pedro de Urabá–El Tres y Necoclí–San Pedro de Urabá por El Bobal. Además, se han reportado 45 movimientos en masa, caídas de material y ocho puentes afectados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas familias han resultado afectadas por las lluvias en Antioquia?
Más de 9.160 familias en 13 municipios han sido atendidas por emergencias asociadas a lluvias, según la Gobernación.
¿Seguirán las lluvias esta semana?
Sí. El Sama advirtió que entre el 9 y el 13 de febrero se esperan lluvias fuertes, especialmente martes y jueves.

