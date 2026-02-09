Por aire y río llegan las ayudas a Urabá: las lluvias ya dejan 45 derrumbes y 22 pérdidas de banca

La Gobernación de Antioquia avanza en la atención de las emergencias provocadas por las intensas lluvias de la última semana y ya ha entregado 16.019 ayudas humanitarias a más de 9.160 familias damnificadas en 13 municipios del departamento, con una atención prioritaria en el Urabá antioqueño.

De acuerdo con el balance oficial, el 86,8 % de las ayudas se han distribuido en 10 municipios de Urabá, donde las afectaciones por inundaciones, deslizamientos y pérdida de banca han sido más severas. Las entregas se realizaron tanto en zonas urbanas como rurales y comunidades dispersas, incluyendo ayudas que llegaron durante la madrugada de este lunes.

Las ayudas entregadas están compuestas por 7.943 kits de alimentos, 6.552 kits de aseo, 96 kits infantiles y 1.428 colchonetas.

Le puede interesar: Emergencia en Turbo: lancha con seis pescadores se volcó: hay un muerto y otro desaparecido