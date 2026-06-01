Brutal ataque de dos perros en Montebello dejó a una mujer con graves heridas y una amputación

Los hechos sucedieron el martes 26 de mayo en el municipio de Montebello, concretamente en la vereda La Granja, que queda a medio camino entre el corregimiento Versalles y el casco urbano del municipio.

Todo ello se agrava, pues la paciente sufre de diabetes, enfermedad que afecta el proceso de curación y cicatrización; de hecho debe inyectarse insulina.

La mujer, de 64 años de edad, permanece hospitalizada en la IPS Universitaria de Medellín (antigua clínica León XIII) a la espera de las cirugías a que debe ser sometida, pues las mordeduras de los canes le produjeron un desastillamiento del brazo izquierdo, así como la amputación del dedo meñique en esa misma extremidad superior y heridas en la cara y la cabeza.

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Una semana después del brutal ataque que sufrió María Orfilia Ramírez, una adulta mayor, por parte de dos perros –un pitbull y un pastor alemán- en el suroeste antioqueño, las huellas parecen imborrables.

La adulta mayor permanece hospitalizada a la espera de que le practiquen varias cirugías. FOTO: CORTESÍA

La adulta mayor permanece hospitalizada a la espera de que le practiquen varias cirugías. FOTO: CORTESÍA

Su hijo Camilo cuenta que es frecuente que la mujer pida sus medicamentos a la EPS y coordine el envío mediante encomienda a través de la empresa de transporte. Ese día justamente así lo había hecho y por eso, hacia la 1:40 de la tarde iba a esperar el bus con el encargo, que pasa normalmente hacia las dos de la tarde, procedente de la capital antioqueña; no obstante, en el trayecto hacia la carretera pavimentada le salieron los dos canes furiosos y la emprendieron a mordiscos contra ella.

Se nota que el brazo que más sufrió recibió las lesiones debido a que ella intentó protegerse con él para que no le hicieran más daño.

En el pueblo relatan que ya había antecedentes de reacciones violentas por parte de estos mismos animales.

“A mí también me dicen que ya había como cuatro mordidos, pero esta si fue fatal”, le dijo Mateo a EL COLOMBIANO.

Inicialmente fue atendida en el hospital local, pero la severidad de las heridas obligaron a remitirla hacia Medellín. El primer esfuerzo de los médicos fue para asegurarse de que frenar la inflamación y atenuar cualquier posibilidad de infección.

Aparentemente ya esto se logró, pero ahora la familia está a la espera de que le programen las cirugías, pues el personal de la clínica les ha dicho, según su versión, que por lo pronto no lo pueden hacer por falta de suministros que se requieren para ello.

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Además temen que las posibilidades de recuperación de la funcionalidad del brazo lesionado se reduzcan más en la medida en que tarden las cirugías.

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Las alternativas para la paciente y sus allegados no son muchas, pues se trata de personas de escasos recursos; de hecho la atención se da a través del aseguramiento del régimen subsidiado con la EPS Savia Salud.

Los allegados a doña María Orfilia esperan además no tener que seguir enfrentando el mismo riesgo con los caninos de la finca vecina. Por lo pronto les han llegado noticias de que el pitbull fue trasladado a un centro de control, si bien no les han dicho nada con relación al pastor alemán.