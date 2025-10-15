Indignación en Rionegro por salvaje golpiza contra un operario de aseo

Un operario de aseo de Rionegro fue víctima de una brutal golpiza que generó repudio entre los habitantes y autoridades de ese municipio. De acuerdo con los primeros informes, el ataque se perpetró cerca al parque principal de Rionegro, cuando el trabajador, empleado de la empresa Verde Limpio Colombia S.A.S.E.S.P., fue interceptado por tres hombres. Le puede interesar: Judicializan a presuntos asesinos de Daniel Atehortúa, hallado envuelto en cobijas en Rionegro Se presume que el aseador le habría llamado la atención a los tres sujetos por tirar basuras en plena vía pública, recibiendo en respuesta un salvaje ataque, en el que no solo sufrió fracturas y graves lesiones en su cara, sino que perdió varias piezas dentales.

Parte del material que es objeto de estudio por parte de las autoridades es un video grabado por una cámara de seguridad en el que se observa a un grupo de hombres caminando en dirección al lugar en el que trabajaba el operario lesionado y que luego huyen de la escena con una escoba en sus manos. Lea también: ¿Dónde está la plata? Víctimas de edificio demolido en Rionegro exigen a la Defensoría el pago de millonaria indemnización “Desde la Alcaldía de Rionegro condenamos con firmeza estos hechos, hacemos el llamado a las autoridades para que actúen con determinación y de manera ejemplar, además acompañamos a nuestro trabajador agredido, exigiendo justicia y respeto por la vida”, expresó el alcalde de Rionegro, Jorge Rivas. Tal como quedó registrado también en los videos de seguridad, instantes después del ataque las autoridades desplegaron un operativo relámpago para atender al operario y ubicar a sus agresores.