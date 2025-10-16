Denuncian politiquería en el Presupuesto 2026: más plata para Dapre y Procuraduría, menos recursos para Defensoría

Con los tiempos apretados tras la semana de receso, el Congreso de la República reanudó este miércoles 15 de octubre las discusiones del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, a solo cuatro días de que venza el plazo para su votación.
El monto aprobado en primer debate asciende a $546,9 billones, cifra ajustada luego de un recorte global de $10 billones, que se materializa en $6 billones en gastos de funcionamiento y $4 billones en inversión, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Aunque el recorte busca mostrar disciplina fiscal, el debate ha estado marcado por la distribución política del gasto. Varios congresistas y organismos han denunciado que el presupuesto favorece a entidades cercanas al poder y castiga a instituciones independientes.
