A medias y en la madrugada: así rectificó Petro su ataque al fiscal Mario Burgos, ¿qué dijo?

Mientras aumenta su tensión con los fiscales que investigan a su hijo Nicolás Petro, el presidente Gustavo Petro cumplió a medias una orden judicial y difundió esta madrugada una rectificación de sus acusaciones contra el fiscal Mario Burgos, a quien antes había llamado “narcofiscal”.

Lo hizo en un tono que más que cumplir la orden parece cuestionar la independencia judicial. El mandatario aprovechó el mensaje para advertir que existe una “tensión institucional” entre las decisiones que lo obligan a hablar y las que le impiden dirigirse al país, sugiriendo que la justicia intenta silenciarlo.

La rectificación fue impuesta por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, que consideró que las declaraciones del presidente vulneraron los derechos fundamentales del fiscal Burgos, afectando su buen nombre, honra, dignidad e integridad personal. El fallo fue enfático en que el funcionario “goza de la presunción de inocencia” y que ninguna acusación pública puede desconocer ese principio.

“Prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia”, señala el fallo, confirmado también en segunda instancia.

Aunque en el texto Petro reconoció expresamente que Burgos no tiene sanciones ni condenas, su pronunciamiento estuvo lejos de una rectificación convencional. Más bien, convirtió el acto en una oportunidad para reiterar su discurso contra las instituciones judiciales y advertir que “callar ante las cortes sería desconocer el deber republicano de hablar con transparencia al pueblo”.

“Reconozco expresamente que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”, se lee en el mensaje del mandatario.